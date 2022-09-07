اتبع هذه الطرق الطبيعية للحفاظ على التوازن الهرمونى فى جسمك

كتبت إيناس البنا

الهرمونات مثل الرسل فى الجسم، تساعد فى وظائف الجسم المختلفة مثل الأكل والنوم على سبيل المثال لا الحصر، فهم يعطون إشارات للجسم حول ما يجب القيام به ومتى يقوم بنشاط معين، يطلقه نظام الغدد الصماء، فهو يساعد فى تنسيق وظائف الجسم المختلفة.

ووفقا لموقع timesnownews يمكن أن يكون للاختلالات الهرمونية فى الجسم عواقب وخيمة، ومن المهم أن تحافظ على التوازن الهرموني في جسمك، وفيما يلي بعض الطرق الطبيعية التي يمكنك اتباعها للحفاظ على التوازن الهرموني.

تضمين البروتينات في وجباتك:

البروتينات مفيدة في إنتاج هرمونات معينة تلعب دورًا مهمًا في الطاقة، والضغط العصبى والتمثيل الغذائي والعديد من الجوانب الأخرى.

حافظ على الوزن:

يمكن أن تكون السمنة سببا لاختلالات هرمونية في الجسم، ولذلك من المهم أن تحافظ على وزن صحي، علاوة على ذلك، يمكن أن تسبب السمنة أيضًا مشاكل في مقاومة الأنسولين في الجسم ما يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بمرض السكري.

تضمين الألياف في نظامك الغذائي:

يمكن أن يساعدك استهلاك كميات أكبر من الألياف على البقاء ممتلئًا لفترة أطول وكذلك تحسين حساسية الأنسولين لديك، عندما تتحسن حساسية الأنسولين، يتم إنتاج هرمونات معينة تساعد على إبقائك ممتلئًا لفترة أطول.

قلل من إجهادك:

عندما تكون متوتراً، يفرز جسمك الكورتيزول الذي يساعد على إدارة الإجهاد، ومع ذلك، عندما يصبح التوتر مزمنًا، يمكن أن يضعف الآلية الهرمونية التي تجعل مستويات الكورتيزول لديك مرتفعة، وقد يؤدي هذا المدخول إلى زيادة كمية السعرات الحرارية التي تتناولها مما يؤدي في النهاية إلى السمنة.