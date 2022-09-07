إزالة وإيقاف 8 حالات تعد بالبناء المخالف على أراضى زراعية بالمنيا

المنيا ـــ حسن عبد الغفار

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن الوحدات المحلية تواصل جهودها في تنظيم حملات المتابعة الميدانية، بنطاق مراكز المحافظة، إضافة لمتابعة الحالة العامة للشوارع، لرصد المخالفات المتعلقة بالتعديات بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وفى هذا السياق ، تابع خالد عبدالرؤوف رئيس مركز ومدينة مغاغة مجهودات الوحدات القروية للتصدى لجميع صور اشكال التعدي بالبناء المخالف حيث تم رصد حالتي بناء مخالف بالتعدى علي أرض أملاك الدولة بقرية شارونة وعزبة الصاوى ، و علي الفور تم إزالة التعدى بالكامل وحتى سطح الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

ومن جانبه ، قال الدكتور محمد حلمى رئيس مركز ومدينه المنيا إن الوحدة المحلية بقرية صفط الخمار أزالت حالتى تعدى بالبناء المخالف على أراضي زراعية ، بقرية العبيد التابعة للوحدة المحلية بصفط الخمار بمساحة قيراط ، وقرية القرايشه الغربية بمساحة قيراط ، بالإضافة إلى رفع مخلفات وتراكمات بجميع نقاط التجميع بشوارع قرية صفط الخمار والقرى التوابع ونقلها للمقلب العمومى بالظهير الصحراوى حفاظا على سلامة أرواح المواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة.

وأوضح أحمد راشد مهدي رئيس مركز ومدينة سمالوط أنه تم إيقاف حالة تعد علي ارض املاك الدولة بمساحة ٣٢٠ فدان فى طريق البستان شرق المدينة عن طريق لجنة منع التعديات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف والتحفظ علي المعدات المستخدمة في التعدي .

كما نظمت الوحدة المحلية لمركز بنى مزار حملة لإزالة أشكال التعديات بالبناء المخالف والعشوائي بالقرى التابعة للمركز ،حيث تم إيقاف حالة مباني بشارع الحرية بحى شرق المدينة وإيقاف الأعمال المخالفة وفك الشدة الخشببة للدور الثالث عشر علوى .



جانب من أعمال الإزالة



جانب من أعمال الإزالة