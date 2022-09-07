أسعار الذهب تغلق على ارتفاع 4 جنيهات فى مصر وعيار 21 بـ1111 جنيهًا

كتب - إسلام سعيد

أغلق سوق الذهب اليوم الأربعاء على ارتفاع بحوالي 4 جنيهات، ليتحرك جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجاً في مصر من 1107 إلى 1111 جنيها، وذلك مع تحرك السعر العالمي للذهب من 1711 إلى 1717 دولار في التداولات الفورية، وهو ما انعكس على أداء سعر الذهب في مصر





أسعار الذهب اليوم:



عيار 21 : 1111 جنيها

عيار 24 : 1269.7 جنيه

عيار 18 : 952.2 جنيه

عيار 14 : 742.7 جنيه

الجنيه الذهب: 8888 جنيه

أسعار الذهب



ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء بشكل طفيف بدعم من تراجع ‏عوائد سندات الخزانة والبحث عن صفقات، إلا أن قوة الدولار والمخاوف من رفع ‏حاد لأسعار الفائدة قلصت من المكاسب.‏

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1702.59 دولار ‏للأونصة بحلول الساعة 1207 بتوقيت جرينتش، بعد أن هبطت في وقت سابق إلى ‏أقل مستوى له منذ الأول من سبتمبر أيلول عند‎1690.10 ‎دولار للأونصة. ‏وسجلت العقود الأمريكية الآجلة تغيرا طفيفا، إلى 1713.30 دولار.‏

‎من ناحية أخرى، من المتوقع أن يقوم البنك المركزي الأوروبي برفع سعر الفائدة للمرة الثانية يوم الخميس لكبح جماح التضخم القياسي المرتفع، في وقت تتزايد فيه ‏المخاوف من ارتفاع أكبر للتضخم والقلق من حدوث ركود في أوروبا مع توقف ‏إمدادات الغاز الروسي عبر خط أنابيب رئيسي.‏‎

ومن المتوقع أيضا على نطاق واسع أن يرفع الفدرالي الأميركي سعر الفائدة بمقدار ‏‏75 نقطة أساس في 21 سبتمبر أيلول، وذلك بعد رفهعها إلى 225 نقطة أساس في ‏المجمل منذ مارس آذار لكبح التضخم المتصاعد.‏