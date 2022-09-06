اليوم السابع
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مبادرة نبى الهدى...

7 آلاف مسجد تدرس سيرة النبى وأخلاقه للأطفال والكبار طوال شهر ربيع الأول

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 08:42 م
7 آلاف مسجد تدرس سيرة النبى وأخلاقه للأطفال والكبار طوال شهر ربيع الأول وزارة الأوقاف -أرشيفية
كتب: على عبدالرحمن

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فى إطار الاحتفاء والاحتفال بميلاد سيد الخلق ونبى الرحمة نبينا محمد (صلى الله عليه وسلم) تطلق وزارة الأوقاف مبادرتها "نبي الهدى" للتعريف بسيرة النبى (صلى الله عليه وسلم) وأخلاقه طوال شهر ربيع الأول1444هــ ، حيث يتم تخصيص لقاء العصر يوم الخميس من كل أسبوع بدءًا من الرابع من ربيع الأول 1444هـ حتى نهاية الشهر.

 

وذكرت الوزارة أن الحملة ستكون بجميع المساجد التى شاركت فى البرنامج الصيفى (حق الطفل) وعددها يزيد على  7 آلاف مسجد بجميع المديريات الإقليمية، للحديث عن سيرة سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وأخلاقه للأطفال.

 

وخصصت الوزارة درس الثلاثاء من كل أسبوع طوال شهر ربيع الأول بين المغرب والعشاء مفتوحًا للجميع سواء فى مساجد المنبر الثابت أم فى مساجد البرنامج الصيفى، للحديث عن سيرة النبى (صلى الله عليه وسلم) وأخلاقه، وفق الموضوعات التى ستعلنها الوزارة فى حينه، وذلك قصد بيان الفهم الصحيح لسيرة سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) والتخلق بأخلاقه الطيبة (صلى الله عليه وسلم ) وبيان الوجه الحقيقى السمح لهدى نبينا محمد (صلى الله عليه وسلم) وسيرته السمحة ومسيرته العطرة الذكية قبل البعثة وبعدها.


الاوقاف

وزاره الاوقاف

نبى الرحمه

حق الطفل



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