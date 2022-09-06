هل يتأثر الجسم عند الإسراف فى تناول البروتين؟ تقرير يوضح

كتبت فاطمة ياسر

البروتين من العناصر الغذائية المهمة للجسم فهو المسئول عن البناء، وتقوية عضلاته، وأيضا يمده بالطاقة والحيوية والنشاط ويجعله أكثر صحة وقوة، لكن هل الإسراف فى تناول البروتين يعد خطرا على الجسم؟ يجيب عن هذا السؤال التقرير المنشور عبر موقع upi.

أكد التقرير أن الإسراف فى تناول البروتين له تأثير سلبى على الشخص، ومن ضمن هذه الأضرار التالى:

- زيادة الوزن نتيجة لاختزان الدهون فى الجسم، والسبب أن الجسم يأخذ ما يحتاجة من حصة البروتين اليومية، باقى الكمية يقوم باختزانها على هيئة دهون.

- أكدت جميع الدراسات الطبية أن الإسراف في تناول البروتين له تأثير كبير جدا على صحة الكلى، لأنها تعمل على التخلص من السموم والفضلات الموجودة بالجسم، وعند الإسراف في تناولك للبروتين تصبح الكلي غير قادرة علي التخلص من هذه الفضلات وبالتالي يزداد تعرض الكلي للإصابة بالأمراض.

- يعرضك الإسراف فى تناول البروتين إلى الإصابة بعسر الهضم، والسبب أن كثرة البروتين تتسبب في تراكم الغازات والإصابة بالانتفاخ.

- يعرضك للإصابة بالجفاف، ولذا يزداد الرغبة في تناول الماء، لأنك تشعر بشكل دائم بالعطش الشديد.

- يقوم الجسم بإصدار مادة الكيتونات التي تصيبك برائحة فم كريهة، نتيجة للإسراف فى تناول البروتين.