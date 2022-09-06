نهاية سبتمبر انطلاق مهرجان الشرقية للخيول العربية الـ 26 فى بلبيس

الشرقية - إيمان مهنى

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، انطلاق فعاليات مهرجان الخيول العربية في دورته الـ 26 يومي ( 29 ، 30 ) سبتمبر الجارى، وذلك بأرض الفروسية بمدينة بلبيس (طريق القاهرة / بلبيس الصحراوي).

وأضاف المحافظ أن مهرجان الخيول العربية يمثل توظيفاً واستثماراً لبطولات الخيل والألعاب الرياضية لتنشيط السياحة الرياضية والصحراوية على المستوى العالمى، وأشار إلى أن المحافظة تحرص على تنظيم المهرجان فى إطار إحتفالاتها بالعيد القومى ، والمسجل من قبل وزارة السياحة فى أجندتها السياحية كمنتج سياحى غير تقليدى ومهرجان رياضى.

وأوضح محافظ الشرقية أن المهرجان مُقام على مساحة 10 أفدنة، ويشارك فيه اتحاد الشرطة الرياضى وأعضاء نوادي الفروسية و أصحاب مزارع الخيول و محبي الخيول العربية الأصيلة من المصريين و العرب و الأجانب ، مشيراً إلى أنه سيتم منح الفائزين جوائز في مسابقة أدب الخيل و جمال الخيل وتتمثل في ( مجسمات تظهر جمال الخيل العربى الأصيل وجوائز نقدية فضلاً عن توزيع شهادات تقدير ودروع للمنظمين والمشاركين في المهرجان ).

وأضاف محافظ الشرقية أنه تم إستغلال كافة الإمكانيات المتاحة لإنجاح المهرجان، ليخرج بصورة مشرفة تليق بمحافظة الشرقية، حيث تم التنسيق مع وزارة السياحة والآثار والهيئة العامة لتنشيط السياحة والهيئة العامة لقصور الثقافة ووزارة الشباب والرياضة لترتيب فاعليات المهرجان.

من جانبها أوضحت الدكتورة رشا حسن مدير إدارة السياحة بالمحافظة أن المهرجان سيتضمن مسابقات لجمال الخيول العربية ومسابقات لأدب الخيل العربي المسجلة، وغير المسجلة من الإناث والذكور والبطولة خاصة بالسلالات المصرية الأصيلة (Straight egyption) فقط.