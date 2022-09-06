"مياه الإسكندرية" تشن حملات إزالة التعديات على شبكة مياه الشرب بالأحياء

الاسكندرية جاكلين منير

قامت شركة مياه الإسكندرية، بشن عدة حملات لإزالة التعديات على شبكة مياه الشرب على مستوى محافظة الإسكندرية ، حيث قامت إدارة المتابعة الميدانية التابعة للإدارة العامة للمراجعة الداخلية والتفتيش بشن حملات بأحياء الإسكندرية ،وتم قطع المياه ورفع التوصيلات الخلسة عن عقارات بدون تعاقد ومغاسل ومخازن وتحصيل مستحقات الشركة للعقارات المتعاقدة بمنطقة أبيس الأولى والثانية و خورشيد القبلية التابعة لفرع النزهة .

جاء ذلك بالتعاون مع الإدارات الهندسية والفروع التجارية للحضور للتعاقد بعد تقديم كافة التسهيلات لهم لتقنين أوضاعهم وتحصيل مستحقات الشركة .

كما قامت إدارة المتابعة الميدانية التابعة للإدارة العامة للمراجعة الداخلية والتفتيش بعدة حملات لإزالة التعديات على شبكة مياه الشرب ،وتم قطع المياه ورفع التوصيلات الخلسة عن عقارات بدون تعاقد وتحصيل مستحقات الشركة للعقارات المتعاقدة بمنطقة كرموز وراغب وغربال التابعة لفرع محرم بك .

كانت شركة مياه الاسكندرية قد أعلنت عن توفير سيارات خدمة العملاء المتنقله،وذلك في إطار تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والوصول الى رضا العملاء كأحد الأهداف الاستراتيجية للشركة ، وتقدم السيارات المتنقلة خدمات التعاقد على إدخال العدادات،استقبال شكاوى المواطنين، شحن كروت العدادات مسبقة الدفع ،الاستعلام عن الفواتير ، سداد الفواتير

كما يتواجد فريق من المعمل المركزي للشركة لأخذ عينات من العقارات المحيطة للتأكد من جودة المياه، وفريق من إدارة التوعية وإدارة التسويق لتعريف سكان المنطقة بالخدمات التي تقدمها الشركة.