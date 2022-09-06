مندوب موسكو: الدعوة إلى نزع السلاح من محطة زابوروجيا غير جدية

كتب أحمد عرفة

وصف مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، الدعوة إلى نزع السلاح من محطة زابوروجيا للطاقة النووية بأنها غير جدية.

وقال مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، خلال كلمته بمجلس الأمن، إن هذا ليس خطيرا، إذا نزعنا السلاح فإن الأوكرانيين سيدخلون هناك على الفور نحن نحمي المحطة.

وتابع مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة: في الحقيقة، المحطة ليست عسكرية، لا توجد معدات، لا يوجد سوى عساكر حراسة المحطة، ولا توجد مدافع، فقط الشاحنات التي تجلب العسكريين، كما رد على اتهامات الولايات المتحدة الأمريكية لروسيا بالحصول على أسلحة من كوريا الشمالية قائلا: لم أسمع عن ذلك وأعتقد أنه مجرد خبر مزيف آخر.