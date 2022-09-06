ممثل منظمة الأمن والتعاون الأوروبي يبحث بالنرويج جهود مكافحة الاتجار بالبشر

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أعلنت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، أن الممثل الخاص للمنظمة ومنسق مكافحة الاتجار بالبشر، فاليانت ريتشي، سيقوم، غدًا الثلاثاء، بزيارة إلى النرويج تستمر ثلاثة أيام.



وأوضحت المنظمة أنه تم تنظيم الزيارة بالتعاون مع السلطات النرويجية مع التركيز على الوفاء بالتزامات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.



وأضاف البيان أن الممثل الخاص ريتشي، سيقوم بتقييم استجابة البلاد للاتجار، بما في ذلك التدابير المتخذة للتصدي للاتجار الذي تسهله التكنولوجيا وتخفيف مخاطر الاستغلال التي يواجهها اللاجئون الأوكرانيون.



وأشار إلى لقاء ريتشي مع أصحاب المصلحة الوطنيين ولا سيما أعضاء اللجنة الدائمة للعدالة، موضحًا أنه خلال الزيارة ستركز المناقشات أيضًا على تنفيذ قانون الشفافية النرويجي الجديد، حيث يُلزم القانون الشركات بضمان احترام حقوق الإنسان وظروف العمل اللائقة للموظفين في جميع سلاسل التوريد الخاصة بهم.