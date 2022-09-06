مقتل 10 فى 9 حوادث اطلاق نار.. عنف السلاح يسيطر على عطلة عيد العمال فى أمريكا

كتبت: نهال أبو السعود

وقعت تسعة حوادث إطلاق نار جماعى على الأقل فى الولايات المتحدة الأمريكية خلال عطلة عيد العمال، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل فى عدد من المدن منها، فيرجينيا، ساوث كارولينا، وشيكاغو، وفقًا لأرشيف العنف المسلح.

وذكرت المجموعة أن أعنف إطلاق نار وقع في نهاية الأسبوع حتى الآن في مدينة سانت بول بولاية مينيسوتا، حيث قتل ثلاثة أشخاص وأصيب اثنان آخران يوم الأحد في حي باين فالين بالمدينة.

وقالت إدارة الشرطة المحلية إنه تم استدعاء الضباط حوالي الساعة 4:30 مساءً، وعثروا على شخصين خارج منزل مصابين بأعيرة نارية، وكلاهما تم إرسالهما إلى المستشفى، كما عثر الضباط على ثلاثة أشخاص آخرين، أعلن لاحقًا عن مقتلهم، أصيبوا بالرصاص داخل المنزل.

وقال المتحدث باسم الشرطة الرقيب مايك إرنستر أنه تم استدعاء السلطات إلى المنزل ذاته 17 مرة على الأقل في العام الماضي.

في وقت سابق، قالت السلطات إن إطلاق نار في نورفولك بولاية فيرجينيا بالقرب من حرم جامعة أولد دومينيون وجامعة ولاية نورفولك أدى إلى مقتل شخصين وإصابة سبعة آخرين، وقالت السلطات إن الضحيتين توفيا في وقت لاحق في المستشفى نتيجة لإصاباتهما.

في نفس الوقت تقريبًا، استجابت الشرطة لطلقات نارية في وسط مدينة تشارلستون ، ساوث كارولينا وذكرت شبكة سي إن إن، أن خمسة أشخاص أصيبوا في إطلاق النار هذا وتم إرسالهم إلى المستشفيات لإصابات لا تهدد الحياة واعتقلت الشرطة اثنين من المشتبه بهم.

وفي ضواحي واشنطن العاصمة ، أصيبت فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا وصبي يبلغ من العمر 17 عامًا بالرصاص خارج دار سينما وتم نقلهم إلى المستشفى، وجاء إطلاق النار بعد ساعات من إغلاق مسرح بولاية فرجينيا بعد تلقيه تهديدًا.

وفي يوم السبت أيضًا ، عثر ضباط الشرطة بولاية ألاباما على ثلاثة ضحايا أعيرة نارية وقالت الشرطة إن اثنين من الضحايا لقيا حتفهما، وفي اطلاق نار بولاية فلوريدا ، يوم السبت ، أسفر عن مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين وأصيب شخص خامس بجروح بالغة بعد أن تعرضوا للضرب "بأداة غير حادة".