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مطار القاهرة ينقل اليوم أكثر من 61 ألف راكب على متن 455 رحلة جوية

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 02:46 م
مطار القاهرة ينقل اليوم أكثر من 61 ألف راكب على متن 455 رحلة جوية مطار القاهرة
كتب أحمد مصطفىً

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ينقل مطار القاهرة الدولى اليوم، الثلاثاء أكثر من 61 ألف راكب وذلك على متن 453 رحلة جوية إلى عدة وجهات دولية وداخلية.
 
وحسب مصادر بالمطار، فمن المنتظر أن يغادر المطار 227 رحلة جوية تقل على متنها 35198 راكبا إلى عدة وجهات دولية منها نيويورك لندن باريس أسطنبول ألكويت فيينا أديس أبابا روما فرانكفورت برلين أمستردام بودابست زيورخ بغداد ميلانو لارنكا إنجمينا مسقط لاجوس أبوجا هوانزو بيروت أبوظبى أربيل دبى الشارقة البحرين كانو أثينا جدة المدينة الدمام الرياض رأس الخيمة عمان نيروبى دوالا الدوحة بغداد.
 
فى حين يستقبل مطار القاهرة 228 رحلة تنقل على متنها 25816  راكبا قادما من عدة وجهات دولية مختلفة منها نيويورك زيورخ تورنتو فرانكفورت لندن باريس روما فيينا أسطنبول ميلانو أديس أبابا عمان الكويت الدوحة جده المدينة دبى أبوظبى لارنكا بودابست جنيف أمستردام أثينا مسقط إنجمينا لاجوس بيروت أبوجا الشارقة البحرين والعديد من الوجهات الأخرى.
 
وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات لتيسير حركة الركاب بعد زيادة حركة الطيران بالمطار ، لضمان راحة وسلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.
 
 

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