مصر سند الأشقاء العرب.. غدا باليوم السابع

ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها" مصر سند الأشقاء العرب.. الرئيس السيسى يؤكد لـ "أبو مازن" استمرار مصر فى تقديم كل الدعم للقضية الفلسطينية الرئيس الفلسطينى يعرب عن تقديره لجهود مصر الحثيثة فى دعم الشعب الفلسطينى.. الرئيس يتسلم دعوة نظيره الجزائرى للمشاركة فى القمة العربية المقبلة بالجزائر فى نوفمبر، ويؤكد: نتطلع للعمل لضمان نجاح القمة فى تعزيز العمل العربى المشترك.

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