ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية في نسختها بالإنجليزية عن مسئولين في مدينة بوهانج قولهم "إن رجال الإنقاذ حاليا يحاولون تصريف مرآب للسيارات للعثور على المفقودين الذين دخلوا مرآب تحت الأرض لمبنى سكني في المدينة وغمرته المياه".

وقال المسئولون "إنه تم إجلاء إجمالي 2909 أشخاص من 2143 أسرة في المناطق المعرضة للانهيارات الأرضية والفيضانات في أنحاء البلاد لأسباب تتعلق بالسلامة، بينما يعاني 66341 منزلا من انقطاع التيار الكهربائي، وتجرى أعمال الإصلاح حاليا".

ومن المتوقع أن تستمر الأمطار الغزيرة في الهطول والرياح القوية في الهبوب على مدار اليوم خاصة أن هذا الإعصار هو واحد من أقوى الأعاصير التي ضربت كوريا الجنوبية منذ عقود.

وضرب الإعصار جزيرة (جيجو) جنوبي البلاد خلال ساعات الليل الماضية قبل أن يصل إلى اليابسة بالقرب من مدينة (بوسان) الساحلية التي ضربتها الأمواج العاتية والأمطار الغزيرة؛ مما ألحق أضرارا بالطرق والمتاجر المطلة على الشاطيء.

بدورها، قالت السلطات إن الإعصار كان يتحرك بسرعة 43 مترا في الثانية عندما وصل إلى اليابسة.

وكانت السلطات قد أعلنت - في وقت سابق - إغلاق أكثر من 600 مدرسة في جميع أنحاء البلاد كإجراء احترازي، كما أوقفت شركات الطيران المحلية حوالي 250 رحلة جوية داخلية.

ومن المتوقع أن يتجه الإعصار إلى الشمال الشرقي ويمر على بعد حوالي 400 كيلومتر شمال غرب (سابورو) باليابان عند منتصف ليل الثلاثاء، وذلك وفقا لإدارة الأرصاد الجوية الكورية.