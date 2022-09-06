مدير مصنع يكشف كواليس سقوطه بـ2 طن لحوم يشتبه فى عدم صلاحيتها بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف مدير مصنع تم ضبطه وبحوزته 2 طن لحوم يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي في الجيزة، عقب القبض عليه، أنه يستخدم المضبوطات في تصنيع الوجبات الجاهزة، والمخصصة للبيع لأحد المطاعم بالجيزة.

أضاف أنه لا يمتلك أي مستندات تشير لتاريخ صلاحيتها، وبدون بيانات، وأرشد عن مصدر الحصول عليها، وتبين أن المضبوطات عبارة عن كمية من اللحم الجاموسي، ومقطعات دواجن، بها تغير في خواصها الطبيعية، وتعد خطرا على المستهلكين.

وردت معلومات لرجال مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، تفيد استخدام مالك مصنع لتجهيز الوجبات الجاهزة للحوم ودواجن يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك.

تم إعداد حملة استهدفت المصنع، وضبط 2,95 طن "لحم جاموسى – مقطعات دواجن"، معبأة داخل عبوات بدون بيانات أو مستندات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطهيها وتقديمها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وتم ضبط المدير المسئول عن المصنع، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.