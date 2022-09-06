مخلوقات ترعب رواد شواطئ كاليفورنيا.. قشريات صغيرة تأكل اللحم وتسبب النزيف

وكالات

تعرض رواد شواطئ في ولاية كاليفورنيا الأمريكية لتجربة مؤلمة، عندما قامت قشريات صغيرة تأكل اللحم، تعرف باسم "القروش الصغيرة"، بـ"التغذي" على أقدامهم، التي نزفت في كثير من الأحيان.

وحسب موقع سكاى نيوز، القشريات التي تأكل اللحم تسمى "Excirolana chiltoni"، ويبلغ طولها 0.3 بوصة، وتسافر في أسراب تضم الوحدة منها نحو ألف مخلوق.

وأوضح موقع "ديلي ميل" البريطاني، أن هذا المخلوق عبارة عن نوع من القشريات، التي تضم أيضا أكثر من 10 آلاف نوع من الكائنات البحرية التي تعيش بالمياه العذبة والمالحة.

وعن التجربة المؤلمة، قالت تارا سافاج، وهي إحدى رواد شاطئ في مدينة سان دييغو بكاليفورنيا: "كان الأمر مؤلما. قفزت من الماء وكان الدم يغطي قدمي وبين أصابع قدمي. شعرت كأن أسماك الضاري المفترسة الصغيرة عضتني".

وتابعت: "غسلت قدمي وشعرت بالراحة بعد حوالي 15 دقيقة، ومع ذلك، عندما وضعت يدي في ماء البحر مرة أخرى، قامت واحدة أخرى بعض إصبعي".

ووفقا لخبراء الحياة البحرية، عادة ما توجد هذه الكائنات على مدار العام على طول ساحل كاليفورنيا وعلى الشواطئ في مناطق شمال غرب المحيط الهادئ في الولايات المتحدة وكندا.

وتعيش متساويات الأرجل عادة تحت الرمال، لكنها تظهر في المياه الضحلة عندما ينحسر المد. وإذا كانت هناك سمكة ميتة أو جثة كبيرة أخرى جرفت إلى الشاطئ، فستنقض عليها هذه "الحشرات" بسرعة.

وعلى الرغم من أنهم يفضلون تناول الأسماك والمخلوقات البحرية الأخرى، إلا أنه من الممكن أن "ينقضوا" على البشر، وهذا ما حدث في سواحل كاليفورنيا.