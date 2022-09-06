محافظ القليوبية يخفض الحد الأدنى للقبول بفصول الخدمات المسائية إلى 180 درجة

القليوبية إبراهيم سالم

وافق عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، على المذكرة المقدمة من الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، بشأن تخفيض الحد الأدنى للقبول بفصول الخدمات المسائية بمدارس الثانوية العامة لتصبح 180 درجة.

يذكر أنه في وقت سابق قد تم الإعلان عن فتح فصول خدمات مسائية بمدارس الثانوي العام للعام الدراسي 2022 / 2023، وذلك للراغبين في الالتحاق بفصول الخدمات الثانوية، وبعد حصر أعداد المتقدمين وكذلك الأماكن الشاغرة والقدرة الاستيعابية لهذه المدارس لاستكمال الأعداد المقررة طبقا للكثافات الموجودة باللوائح الداخلية بالمدارس.