اليوم السابع
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الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 05:37 م
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محافظ القليوبية يخفض الحد الأدنى للقبول بفصول الخدمات المسائية إلى 180 درجة

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 05:31 م
محافظ القليوبية يخفض الحد الأدنى للقبول بفصول الخدمات المسائية إلى 180 درجة محافظ القليويبة
القليوبية إبراهيم سالم

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وافق عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، على المذكرة المقدمة من الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، بشأن تخفيض الحد الأدنى للقبول بفصول الخدمات المسائية بمدارس الثانوية العامة لتصبح 180 درجة.

يذكر أنه في وقت سابق قد تم الإعلان عن فتح فصول خدمات مسائية بمدارس الثانوي العام للعام الدراسي 2022 / 2023، وذلك للراغبين في الالتحاق بفصول الخدمات الثانوية، وبعد حصر أعداد المتقدمين وكذلك الأماكن الشاغرة والقدرة الاستيعابية لهذه المدارس لاستكمال الأعداد المقررة طبقا للكثافات الموجودة باللوائح الداخلية بالمدارس.


اخبار القليوبية

محافظ القليوبية

عبد الحميد الهجان

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وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية

تخفيض الحد الأدنى للقبول بفصول الخدمات المسائية

مدارس الثانوية العامة





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