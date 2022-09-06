اليوم السابع
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محافظ أسوان يرحب بفوج سياحي إيطالى ويتفقد أعمال التطوير

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 12:17 ص
محافظ أسوان يرحب بفوج سياحي إيطالى ويتفقد أعمال التطوير جانب من اللقاء
أسوان - عبد الله صلاح

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تفقد أشرف عطية محافظ أسوان، خلال جولة ميدانية خلال الفترة المسائية، الأعمال الجارية لزيادة المسطحات الخضراء والتشجير بميدان نادي أسوان الرياضى وشوارع المستشار مصطفى حمد وكورنيش النيل القديم، مع إجراء أعمال الصيانة الدورية للأرصفة وأحواض الأشجار والزهور.
 
وخلال الجولة التفقدية التقى أشرف عطية بأعداد من المواطنين أثناء استمتاعهم بالتجول بحديقة وبلازا درة النيل حيث حرصوا علي ألتقاط الصور التذكارية ، فيما ألتقي محافظ أسوان أيضا بفوج سياحي إيطالى كان يقوم بجولة سياحية ترفيهية وألتقاط الصور التذكارية بالحديقة وكورنيش النيل وميدان المحطة.
 
وأعرب الفوج السياحي سعادته بزيارة أسوان علي الرغم من أرتفاع درجات الحرارة ، مشيدين بأجواء الأمن والأمان والأستقرار، بجانب التنوع الفريد في الأنماط السياحية، علاوة علي الأعمال الجارية للتطوير والتجميل لإضفاء الشكل الجمالي لساحرة الجنوب.
 
 

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