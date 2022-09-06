محافظة الإسماعيلية تستعد لنطلاق المهرجان الدولى للفنون الشعبية الـ22

الإسماعيلية- صبرى غانم

عقد اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة بتكليف من اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية اجتماعًا تنسيقيًا بحضور الدكتور أحمد الشافعي نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ممثل مديرية أمن الإسماعيلية وأعضاء اللجنة العليا لمهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية، رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي وعدد من القيادات التنفيذية بوزارة الثقافة.

وذلك في إطار استعدادات محافظة الإسماعيلية لإنطلاق مهرجان الإسماعيلية الدولي الثاني و العشرين للفنون الشعبية و الذي يحظى بأهمية بالغة لدى جموع المواطنين.

حيث تمت مناقشة آخر الاستعدادات للمهرجان المقرر عقده في الفترة من 25 و حتى 30ديسمبر و تحديد أماكن العروض، إقامة الفِرق، و تجهيزات حفل الافتتاح و الختام، بجانب تحديد خط سير الديفيلية الخاص بالمهرجان يوم 24 من سبتمبر قبل موعد الافتتاح بيوم واحد.

و يُقام حفلي الافتتاح و الختام بقصر ثقافة الإسماعيلية و تضمنت أماكن العروض داخل المدينة مسارح (حديقة الشيخ زايد المسرح الصيفي لقصر الثقافة – نادي الدنڤاة – نادي الفيروز) بالإضافة إلى ثلاث مسارح خارجية بفايد و التل الكبير و القنطرة غرب.

و من المقرر أن تستضيف محافظة الإسماعيلية المهرجان الدولي للفنون الشعبية في نسخته الثانية و العشرين خلال الفترة من 25 – 30 سبتمبر الجاري، و تشارك فيه عدد من الفرق الأجنبية و المصرية المتميزة و من المتوقع أن تزيد عدد الفرق المشاركة عن 15 فرقة والذين تأكد حضورهم حتى الآن.

وفي نفس السياق، و تنفيذا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، يشارك لأول مرة في مشاركة خاصة فريق من ذوي الهمم بحفل افتتاح مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية.