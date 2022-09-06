ليز تروس: حكومتى ستواجه تداعيات الأزمات العالمية على بريطانيا

كتب أحمد عرفة

فى أول خطاب لها بعد توليها منصب رئيسة وزراء بريطانيا، قالت ليز تروس ، إن بلادها ستواصل دعم أوكرانيا ومكافحة كورونا.

وأضافت ليز تروس خلال خطابها: نواجه تقلبات عالمية بسبب حرب روسيا في أوكرانيا، وحكومتي ستواجه التداعيات التي خلفتها الأزمات العالمية على بريطانيا.

وتابعت رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة: سنحول بريطانيا إلى دولة بإمكانات كبيرة، موضحة أن بريطانيا ستواصل العمل مع الشركاء والحلفاء.

وقالت ليز تروس، إن بريطانيا ستواصل العمل مع الشركاء والحلفاء في العالم، متابعة: لدي خطة قوية لدعم الاقتصاد البريطانى، وتابعت رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة: حكومتي ستتعامل مع تداعيات أزمة الطاقة بعد قطع الغاز الروسي.