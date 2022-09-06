اليوم السابع
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الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 05:40 م
أكرم القصاص
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غلق 10 ورش و15 محلا تجاريا لمخالفة مواعيد الإغلاق بمركز المحلة

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 05:10 م
غلق 10 ورش و15 محلا تجاريا لمخالفة مواعيد الإغلاق بمركز المحلة غلق 10 ورشة و 15 محال تجارى لمخالفة مواعيد الإغلاق بمركز المحلة
الغربية عادل ضرة

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أكد اللواء وجدي الجرواني رئيس مركز و مدينة المحلة الكبرى على إستمرار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء والخاصة بتطبيق المواعيد الصيفية لفتح و غلق المحال التجارية والمولات و المطاعم و الكافيهات و الورش.

حيث تم تفعيل عمل اللجان المشكلة بكل وحدة محلية تحت إشراف المهندس حيدر عطا الله نائب رئيس المدينة تم من خلالها المرور على كافة المحال التجارية والورش والمطاعم والمولات وذلك للالتزام بتطبيق الاجراءات القانونية وتحقيق الانضباط التام و تم غلق 10 ورش و 15 محلا و 1 مول تجارى و ذلك خلال مرور اللجان بالوحدات المحلية لمركز المحلة كما تم إطفاء 12 لمبة خارجية للمحلات لتطبيق قرارات مجلس الوزراء بترشيد استهلاك الكهرباء.
 

غلق 10 ورشة و 15 محال تجارى لمخالفة مواعيد الإغلاق بمركز المحلة (2)
غلق 10 ورشة و 15 محال تجارى لمخالفة مواعيد الإغلاق بمركز المحلة (2)

غلق 10 ورشة و 15 محال تجارى لمخالفة مواعيد الإغلاق بمركز المحلة (3)
غلق 10 ورشة و 15 محال تجارى لمخالفة مواعيد الإغلاق بمركز المحلة (3)

غلق 10 ورشة و 15 محال تجارى لمخالفة مواعيد الإغلاق بمركز المحلة (4)
غلق 10 ورشة و 15 محال تجارى لمخالفة مواعيد الإغلاق بمركز المحلة (4)
 

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