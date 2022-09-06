ضبط 164 كرتونة آيس كريم منتهى الصلاحية فى الدقهلية

الدقهليه شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه لن يسمح بالفساد خاصة في الأسواق والمحلات، وكافة منشآت بيع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين بمنافذ البيع، وتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج حملات اللجان بالمراكز والمدن والاحياء وحملات التفتيش التي يتم بموجبها تحرير المخالفات والتحفظ على المضبوطات.

ففي مركز ومدينة أجا قال حاتم قابيل رئيس المركز أن الحملة التى تم تنفيذها اليوم قامت بضبط ثلاجة كبيرة لحفظ المواد الغذائية بقرية منية سمنود عثر بها على 164 كرتونة آيس كريم منها ما هو منتهى الصلاحية، حيث يوجد بها تغيير في الخواص الطبيعية، وكميات أخرى متهالكة وغير متماسكة، وتم أخذ عينات منها عن طريق مفتشى الصحة لتحليلها عن طريق المعامل المختصة بمديرية الصحة، وتم تحرير المحاضر بكافة أنواع المخالفات والمضبوطات.

هذا وقد قرر محافظ الدقهلية إحالة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها وأمر على الفور بغلق الثلاجة المشار اليها وتشميعها وامر بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وكلف "مختار" رئيس مركز ومدينة أجا بمتابعة تصرفات النيابة فى المحاضر المذكورة.

وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التفتيش بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والاحياء ومديريات التموين ، والصحة، والطب البيطرى والقوى العاملة وادارات البيئة حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد الغذائية والتصدى لجميع انواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتوفير احتياجات المواطنين بالكميات الكافية والأسعار المناسبة، والصلاحية المطلوبة حفاظا على صحة وحياة المواطنين، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن بالمحافظات