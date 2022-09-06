اليوم السابع
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الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 12:48 م
أكرم القصاص
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ضبط مخبزين لتهريب كميات دقيق مدعم للسوق السوداء فى البحيرة

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 11:33 ص
ضبط مخبزين لتهريب كميات دقيق مدعم للسوق السوداء فى البحيرة مخبز - أرشيفية
البحيرة - فريق محافظات

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شنت مديرية التموين بالبحيرة، حملات مكثفة على الأسواق والمخابز بالتعاون مع مباحث التموين، وذلك للوقوف على جودة الخبز المقدم للمواطنين، ومواجهة الغش التجارى وتهريب حصص الدقيق المدعمة إلى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

 

وأسفرت تلك الحملات، عن ضبط 23 مخبزا بمركز كفر الدوار لبيعهم خبز ناقص الوزن ومخالف للمواصفات، وكذلك تحرير محاضر عدم نظافة ادوات العجين والتوقف عن الانتاج بدون عذر قهرى.

 

كما تم ضبط مخبزين للتصرف فى 54 شيكارة دقيق مدعم وبيعها بشكل غير قانونى فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة. وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونيه حيال المخالفين. 

 

أشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين وسمير البلكيمى مدير الرقابة بمديرية التموين ومفتاح عبد اللطيف مدير إدارة التجارة الداخلية. 

 

من جانبه أكد المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين على تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية بكافة مراكز المحافظ، مشددا على أهمية التأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.


حملات تموينية

محافظة البحيرة

مخابز مخالفة

تهريب الدقيق المدعم

تموين البحيرة

بيع السوق السوداء



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