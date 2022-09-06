ضبط فول سودانى غير صالح للاستخدام الآدمى فى حى المناخ ببورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

تمكنت الرقابة التموينية بمديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، من ضبط أحد المحال التجارية الخاصة ببيع المُسليات "اللب و الفول"، بحوزته كميات كبيرة من شكائر الفول السودانى غير صالحة للإستهلاك بدائرة المناخ، وكذلك أحد محال السوبر ماركت بحوزته كمية كبيرة من الخل مجهول المصدر بدون بيانات بالشرق .

أصدر ناصر ثابت وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، تعليماته التي شدد فيها على مراقبة السلع الغذائية المقدمة للمواطنين، وذلك تحت إشراف محمد عوض وكيل المديرية الذى وجه بتشكيل حملة بقيادة خالد فهمى مدير إدارة الرقابة التموينية وإبراهيم الدهرى رئيس الرقابة التموينية وياسر جمعة وحسن عبد الله والعربى عبد الحليم ومحمد السحراوى كبار مفتشى الرقابة التموينية، بالإشتراك مع إدارة حماية المستهلك والمهندسة سحرالدسوقى ورجال من مباحث التموين .

وأسفرت الحملة عن ضبط صاحب إحدى محامص الفول واللب بحوزته كمية تقدر بـ 1/4 طن فول داخل شكائر منتهية الصلاحية، طبقاً لتواريخ الإنتاج المدون على كل شكارة قبل تحميصه وبيعه للمواطنين على أنه صالح للاستهلاك، مما يشكل خطراً على صحة مستهلكيها، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر محضر بالواقعة .

وأثناء متابعة الحملة مهام عملها نطاق المحافظة والأحياء تم التفتيش على إحدى محال السوبر ماركت بدائرة حى الشرق تلاحظ وجود عرض لزجاجات من الخل وكراتين من الخل مجهولة المصدر وبالتفتيش تم ضبط كمية تقدر ب 360 زجاجة خل مجهزة للبيع للمواطنين ما يشكل خطراً على الصحة العامة .

تم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر محضر بالواقعة وجاري العرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .