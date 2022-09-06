ضبط زيوت سيارات مجهولة المصدر فى مركز خاص بحى العرب ببورسعيد

بورسعيد -فريق محافظات

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد من ضبط زيوت سيارات مجهولة المصدر فى مركز خاص بحى العرب فى محافظة بورسعيد.

وأوضحت المديرية فى بيان لها، أنه بناءً على شكاوى أحد المواطنين بخصوص تضرره من أحد المراكز الخاصة بتغيير زيوت السيارات بمنطقة حى العرب وما تسبب له فى أضرار مادية ومعنوية، وبعد الاجتماع من ناصر ثابت وكيل وزارة التموين ببورسعيد الذى شدد خلاله على تكثيف الرقابة على الأسواق لمراقبة حركة وأسعار السلع الغذائية وغيرها ومدى جودتها وصلاحيتها للإستخدام والإستهلاك، وذلك تحت إشراف محمد عوض عبد الله وكيل المديرية الذى وجه محمد إبراهيم بتشكيل حملة للتفتيش على المركز محل الشكوى، بقيادة صابر الليلى وداليا العطوى وأشرف المليجى كبار مفتشى الرقابة التجارية.

تمكنت الحملة بعد التفتيش على المركز المذكور من ضبط كمية تقدر ب 300 لتر من زيوت السيارات المضروبة و 40 فلتر زيت سيارات مجهول المصدر و 15 جركن زيت سيارات اخر مجهول المصدر مخلتفة الأنواع والمركات جميعهم بدون أى فواتير تدل على مصدرها مخالفة لقرار وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو المحظور استيرادها أو غير المطابقة للمواصفات.

وتم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .