صحة سوهاج: فحص أكثر من 84.700 ألف مواطن ضمن المبادرات الرئاسية خلال أغسطس

سوهاج محمود مقبول

أعلنت مديرية مديرية الصحة والسكان بسوهاج، أنه تم فحص أكثر من 84 ألف و700 مواطن ضمن "5"مبادرات من مبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة، والتى تساهم في الإرتقاء بحياة المواطنين، حيث تحظى محافظة سوهاج باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية للدولة لتنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية بها للاهتمام بصحة وسلامة أبناء المحافظة، مؤكدة أن مديرية الصحة بالمحافظة مُسخرة لوصول كافة المبادرات لجميع مراكز وقرى المحافظة.. صرح بذلك الدكتور سامى النجار وكيل الوزارة.

وأشار النجار إلى أن المبادرات الرئاسية شكلت نقطة فارقة ومضيئة داخل المجتمع في ظل حرص القيادة السياسية على إحداث تغيرات نوعية، وبناء الإنسان المصري صحياً واجتماعياً وتعليمياً، بجانب توطين مفهوم العدالة الاجتماعية.

وأكد سامى أن المبادرات شملت مبادرة "صحة المرأة" والتى تأتى لدعم صحة المرأة المصرية و تم من خلالها فحص أكثر من 48 ألف و300 سيده خلال شهر أغسطس لعام 2022 حيث تستهدف الكشف المبكر عن أورام الثدي والأمراض غير السارية والصحة الإنجابية للسيدات بالفحص والكشف الإكلينيكي عن المرض وتقديم العلاج بأحدث بروتوكولات العلاج بالمجان.

بالإضافة إلى مبادرة "السمعيات" والتى تأتي ضمن مجموعة المبادرات الرئاسية، وحرصاً على صحة الطفل المصري والتي تم بها فحص ما يقرب من 12 ألف طفل وذلك خلال شهر أغسطس لعام 2022، حيث تهدف المبادرة لتوقيع الكشف المبكر على الأطفال حديثي الولادة وعلاج ضعف وفقدان السمع وتقديم خدمات العلاج المناسبة.

ومبادرة "صحة الأم والجنين" والتى تُقدم الرعاية الصحية الأولية والكشف والتحاليل للأم والجنين. حيث تم فحص أكثر من 6 آلاف و 400 سيده في أغسطس 2022 وتهتم المبادرة بتقديم الرعاية المتكاملة طوال فترة الحمل وبعد الولادة لمدة شهر ونصف.

ومبادرة "الاعتلال الكلوى" والتى تأتى ضمن مجموعة المبادرات الرئاسية وتم فحص أكثر من 17 ألف و 600 مواطن خلال شهر أغسطس 2022 حيث تقوم المبادرة بالكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى المزمن، وتقديم أحدث بروتوكولات العلاج التى تعمل على إيقاف تطور المرض واستعادة وظائف الكلى.

ومبادرة "كبار السن، ٦٥ سنه وما فوق"، والتى تم فحص ما يقرب من 500 مواطن من خلالها وذلك بأربع مراكز كمرحلة أولى وهى" سوهاج،أخميم،جهينة،طهطا" والتى تستهدف الكشف المبكر عن المشكلات الصحية الأكثر شيوعاً في هذه المرحلة العمرية حيث تشمل حزمة الخدمات الطبية المقدمة الكشف عن الأمراض غير السارية كارتفاع ضغط الدم، والسكري، وأمراض القلب، و الاعتلال الكلوى وأمراض الجهاز الهضمي، وسوء التغذية (الأنيميا، السمنة)..بالإضافة إلى التقييم النفسي والتغذوي. ويقدم أيضًا خدمات الفحص الإكلينيكي العام، وحساب مؤشر كتلة الجسم، وفحوصات النظر، والفم والأسنان بالإضافة إلى فحوصات (قياس نسبة الهيموجلوبين ونسبة الدهون والكولسترول، ووظائف الكلى، وتحليل سكر عشوائي بالدم)، وكذلك إجراء فحوصات رسم القلب، والموجات فوق الصوتية على البطن و الحوض.

كما أكد وكيل وزارة الصحة بسوهاج ان القيادة السياسية سعت إلى أن تبنى سياسة حماية متكاملة هادفة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتقديم الدعم لجميع الفئات داخل المجتمع، وتحسين جودة الحياة والاستثمار في رأس المال البشري في سبيل تحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل، إيماناً بأن التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لا يمكن الوصول إليها دون إحداث تنمية بشرية حقيقة بمختلف المحاور والاتجاهات.