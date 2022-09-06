سفير مصر فى النرويج يسلم الدعوة الخاصة بقمة المناخ

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قام السفير عمرو رمضان، سفير جمهورية مصر العربية في مملكة النرويج، اليوم الثلاثاء بتسليم الدعوة الموجهة من السيد رئيس الجمهورية إلى رئيس الوزراء النرويجي للمشاركة في قمة قادة العالم يومي ٧ و٨ نوفمبر ٢٠٢٢ خلال الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27.

وذكرت وزارة الخارجية - على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- ان السفير استعرض خلال اللقاء جهود مصر للإعداد للمؤتمر ليس فقط من الناحية التنظيمية واللوجستية وإنما أيضاً جهودها كرئيس للمؤتمر للعمل على تنسيق المواقف الدولية للمشاركين لضمان الخروج بمقررات واقعية يمكن تحقيقها وتراعي مصالح الدول النامية وخاصة دول القارة الإفريقية التي تدفع مصر بأولوياتها في أجندة عمل المؤتمر لهذا العام.

وشدد السفير رمضان على أن ذلك يصب في مصلحة الدول المتقدمة أيضاً ولا يقتصر على الدول النامية.

واكد رئيس وزراء النرويج "يوناس جار ستوره" اهتمامه بالمشاركة وعلى أعلى مستوى في المؤتمر وقمته في ظل تبني النرويج لسياسات تركز على خفض الانبعاثات لمواجهة آثار تغير المناخ والحفاظ على البيئة.