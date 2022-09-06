سرقة تمثال من معرض فنى بريطانى قيمته 22 ألف جنيه إسترلينى.. والشرطة تحقق

كتبت ريهام عبد الله

تجري حاليا مطاردة لاستعادة تمثال فنى بعد سرقته، وهو تمثال فنى للفنان البريطانى جرايسون بيرى، تقدر قيمته بنحو 22.500 جنيه إسترليني من معرض فنى، والتمثال ذو الإصدار المحدود المسمى "Alien Baby"، هو تمثال من السيراميك مقاس 27 سم، وتمت سرقته من "hidden gallery"، في كليفتون بريستول، الثلاثاء الماضى، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

وشوهد رجلان في منطقة المعرض حيث تعرض القطعة الذهبية التي يبلغ ارتفاعها 27 سم، وهى واحدة من اثني عشر مجموعة نادرة لا تصدق، ويوصف أحد هؤلاء الرجال بأنه أبيض، في الثلاثينيات من عمره ونحيف البنية، وشعر وجهه داكن، ومنذ ديسمبر من العام الماضي، استضاف متحف ومعرض الفنون في بريستول معرضًا لأعمال بيري وزوجته فيليبا، والفنان جرايسون بيري معروف ببرامجه التلفزيونية التي تدرس طبيعة علاقة الناس بالفن وتستكشف مواضيع الموت والزواج والولادة.

وظهر تمثال Alien Baby في مسلسله الوثائقي الذي رشح على القناة الرابعة عام 2018 ، Rites of Passage.



التمثال المسروق

ومن جهة اخرى، وفى واقعة غريبة، تعرض تمثال الفتى الذهبى النرويجى إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتى الإنجليزى للسرقة فى مدينة براين النرويجية، ونحت التمثال الذى نصب فى مسقط رأس هالاند من جذع شجرها طولها 3 أمتار ووزنها يبلغ طنًا، وأنفق رجل الأعمال تورى سيفرتسن 10آلاف إسترلينى لصنع التمثال تكريمًا للنجم النرويجى.

وكلّف نحات الخشب الشهير "كيتل بارين" بنحت التمثال من جذع شجرة عمرها 100 عام، فيما استغرقت صناعته عامًا كاملًا، وكشف موقع observatorial أن لصًا غير معجب بالتمثال قرر التخلص منه وخصوصًا أنه أثار انتقادات لعدم شبهه بمهاجم مانشستر سيتى.

وقال الموقع إن رجل الأعمال "تورى سيفرتسن"، كان يخطط لبيع التمثال بمزاد علنى يخصص ريعه لتمويل مستشفى فى تنزانيا وقال "سيفرتسن" إن كثيرين اشتكوا من كون التمثال قبيحًا مقارنة بوسامة هالاند لكنه يشعر بالصدمة من سرقته، وأوضح أنه رغم أن التمثال لم يحظ بإعجاب كثيرين لكنه كان عملًا فنيًا وليس تجسيدا واقعيًا لنجم مانشستر سيتى لافتًا إلى أنه فخور به وأقام التمثال تكريمًا له.