اليوم السابع
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أكرم القصاص
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زلزال بقوة 4.8 درجة يضرب منطقة هندوكوش بأفغانستان

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 10:11 ص
زلزال بقوة 4.8 درجة يضرب منطقة هندوكوش بأفغانستان مقياس ريختر ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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قال مركز رصد الزلازل الأوروبى المتوسطى، إن زلزالاً قوته 4.8 درجة وقع قرب منطقة هندوكوش فى أفغانستان الثلاثاء.

وأضاف المركز، حسبما نقل موق "الشرق" الإخبارى، أن الزلزال وقع على عمق 86 كيلومتراً على بعد 164 كيلومتراً شرقى قندوز.

يذكر أن 8 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم بعدما ضرب زلزال شمال شرق أفغانستان، ونقلت وكالة أنباء رسمية الاثنين، عن مسؤول قوله إن عدد القتلى قد يرتفع.

وحسب موقع العين الإخبارى، قال مولوى نجيب الله حنيف، مدير الإعلام والثقافة في إقليم كونار والمتحدث باسم حاكم الإقليم، لوكالة أنباء باختر، إن "زلزال ليل الأحد تسبب في خسائر مادية وبشرية في إقليم كونار".

وأضاف أن عدد الضحايا قد يرتفع.

وسجلت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية زلزالا قوته 5.3 درجة بالقرب من مدينة جلال اباد بشرق أفغانستان في الساعات الأولى من الاثنين.

ولا تزال أفغانستان تعاني من عواقب زلزال قوي أودى بحياة أكثر من 1000 شخص ودمر قرى في شرق البلاد في يونيو.


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