روسيا: قصف أوكرانيا لمحطة زابوريجيا النووية عمل إرهابى نووى

كتب أحمد عرفة

أكد نائب أمين مجلس الأمن الروسى يورى كوكوف، أن قصف القوات المسلحة الأوكرانية لمحطة زابوريجيا النووية هو عمل إرهابى نووى، وفقا لروسيا اليوم.

وقال نائب أمين مجلس الأمن الروسي، إن القصف المتكرر لمحطة زابوروجيا النووية، يتجاوز عموما نطاق العمل المناسب، ووفقا لجميع القوانين التي حددتها الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووى المعتمدة داخل الأمم المتحدة، وهذا العمل هو بالضبط ما يحدث في زابورجيا، موضحا أن الولايات المتحدة الأمريكية تواصل فتح مختبرات بيولوجية سرية حول العالم، وهو الأمر الذي يخلق خطر وقوع فيروسات خطيرة فى أيدى الإرهابيين.

وتابع نائب أمين مجلس الأمن الروسي: بدلا من توطين البحث في هذا المجال قدر الإمكان، مع ضمان المستوى الضروري من السيطرة العامة، تواصل الولايات المتحدة إنشاء مختبرات بيولوجية سرية في جميع أنحاء العالم، موضحا أن هذا النهج يخلق مخاطر لوقوع الفيروسات الخطيرة في أيدي الإرهابيين والمتطرفين، بمن فيهم النازيون الجدد، وخلال العملية العسكرية الخاصة تم الحصول على أدلة تثبت القيام بأنشطة بيولوجية عسكرية على أراضي أوكرانيا تحت رعاية البنتاجون.