رفع 1134 طن مخلفات و475 طن من الأتربة والتراكمات بحملات نظافة بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، تنفيذ عدد من حملات النظافة العامة، بهدف الارتقاء بمستوى منظومة النظافة والتجميل داخل المدينة، مما أسفر عن رفع 1134 طن مخلفات وقمامة و475 طن من الأتربة والتراكمات، وذلك على مدار الأسبوع الماضي، وفي إطار تكليفات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة الاهتمام بتكثيف حملات النظافة والتجميل حفاظاً على البيئة والمظهر الحضاري.

واستهدفت الحملات الشوارع الرئيسية والفرعية بأحياء مدينة الأقصر، متضمنةً جهود الأحياء برفع القمامة من نقاط التجميع، وذلك بمشاركة سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر أحمد أبو عيش، ورؤساء الأحياء ونوابهم، ومسؤولي قطاعات النظافة بالأحياء بكل وردية.

وعلى صعيد متصل قامت إدارة النظافة بمجلس مركز ومدينة أرمنت بحملة نظافة موسعة بعدد من شوارع مدينة أرمنت تم خلالها رفع وإزالة المخلفات بشارع الصفصاف وشارع مستشفى حورس وذلك تحت إشراف مدير المرافق ومدير المتابعة ومشرفين النظافة بالمركز وبمشاركة معدات المركز.

وفى نفس السياق قاد رجال مجلس مدينة الأقصر، برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس المدينة، حملة تفتيش بيئية موسعة داخل نطاق المدينة، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري والإدارة الصحية بندر الأقصر (مكتب الأغذية) وشرطة البيئة والمسطحات المائية، وذلك في إطار تكليفات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بشن حملات بيئية دورية للحفاظ على البيئة وصحة وسلامة المواطنين، والتصدي بكل حسم لكافة مظاهر التشوه البصري والتعديات العشوائية بشوارع المحافظة.

ويقول اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه استهدفت الحملة المرور على المحال التجارية بمناطق شارع التليفزيون وصلاح الدين وشرق السكة الحدي، مما أسفر عن تحرير عدد 5 محاضر عدم حمل شهادة صحية، وعدد 1 محضر بيئة، وعدد 2 محضر نظافة، وتم التحفظ على ميزان حساس، كما تم تنفيذ حملة تفتيش بيئية استهدفت المرور على 3 فنادق عائمة و2 مطعم سياحي بمنطقة كورنيش النيل، مما أسفر عن تحرير عدد 15 مخالفة من قبل إدارة السلامة والصحة المهنية.



جانب من رفع المخلفات بشوارع الأقصر



رفع 475 طن من الأتربة والتراكمات بحملات نظافة