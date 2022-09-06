اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 09:03 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس وزراء يريطانيا تقرر تعيين تيريز كوفى وزيرة للصحة

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 08:36 م
رئيس وزراء يريطانيا تقرر تعيين تيريز كوفى وزيرة للصحة ليز تراس
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عينت رئيسة وزراء بريطانيا ليز تراس تيريز كوفى وزيرة للصحة البريطانية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

وأصبحت ليز تروس رسمياً ثالث رئيسة وزراء فى تاريخ بريطانيا عقب تنصيبها رسميًا بعد زيارة الملكة إليزابيث الثانية فى قلعة بالمورال حلفا لبوريس جونسون، الذى اضطر للاستقالة بعد سلسة من الفضائح والانتقادات.

 

وتولت تروس البالغة 47 عاما، منصبها بعد فوزها بأكبر عدد من الأصوات فى مسابقة قيادة حزب المحافظين ليحل محل جونسون، الذى أعلن استقالته فى يوليو واستمر فى تسيير الأعمال عدة شهور عانت فيها المملكة المتحدة من أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود.


ليز تراس

بريطانيا

لندن

الحكومه البريطانيه

اخر الاخبار



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة