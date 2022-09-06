رئيس مركز ومدينة المطرية يكرم شاب أنقذ طفل من حريق.. صور

الدقهلية شريف الديب

كرم محمد حمص رئيس مركز ومدينة المطرية شمال محافظة الدقهلية، عبد الله أحمد أحمد العاصي ابن مدينة المطرية، بعد قيامه بإنقاذ طفل صغير من داخل حريق كبير فى موقف تمثل فيه البطولة والمروءة.

وأكد رئيس المركز إلى أن المواطن أظهر شجاعة منقطعة النظير بعد النزول من أعلي سطح منزل الحريق، عن طريق حبل، وإنقاذه لحياة طفل تواجد وسط منزل بمدينة المطريه بحي العقبين بعد اشتعال حريق هائل، ضاربا أروع مثال فى التضحية.

وأشار رئيس المركز إلى أن هذا ليس بغريب عن أبناء المطرية الشجعان الذي يظهر معدنهم الأصيل وقت الأزمات، الذى يظهر فى الموقف الصعبة.