اليوم السابع
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رئيس الوزراء يتفقد مجمع الخدمات الصناعية بالفيوم الجديدة

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 12:06 م
رئيس الوزراء يتفقد مجمع الخدمات الصناعية بالفيوم الجديدة جولة رئيس الوزراء بالفيوم
كتبت هند مختار ورباب الجالي- تصوير سليمان العطيفي

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تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مجمع الخدمات الصناعية بالفيوم الجديدة.
 
ويحتوي المجمع علي نوعين من المباني هناجر معدنية ويقع علي طريق أسيوط الغربي بالإضافة إلى قربه من الفيوم والقاهرة والجيزة، وهي منطقة جاذبة للاستثمار، وتكلفة الإنشاء 1.2 مليار جنيه ويوفر فرص بعدد لـ4500 وظيفة فنية.
 
وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، زيارة إلى محافظة الفيوم؛ لمتابعة سير العمل في عدد من المشروعات الخدمية والتنموية، ورافقه كل من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، ومسئولو الوزارات والجهات المعنية.
 
واستهل رئيس الوزراء الزيارة بتفقد أعمال توسعة وتطوير المدخل الرئيسي لمدينة الفيوم، بطول 1 كم، ضمن خطة المحافظة لتطوير مداخل المدينة الرئيسية والفرعية، ورفع كفاءتها بما يتواءم مع البعدين البيئي والحضاري للمحافظة.
 
وأكد رئيس الوزراء ضرورة حرص كل محافظة على تطوير المدخل الرئيسي لها على هذا النحو، باعتباره بوابة  تعكس هوية المحافظة والنسق الحضاري والتاريخي لها، ولذا فلابد من تطويرها وجعلها على النحو اللائق، بما يمثل رسالة مهمة لزوار المحافظة وقاصديها.
 
وفي هذا الإطار، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، الذي أوضح أن تلك الأعمال نفذتها وزارة الإنتاج الحربي، بالتعاون مع الهيئة العامة للطرق والكباري، وشملت إنشاء بوابة رئيسية تُعبر عن البُعدين الحضاري والبيئي لمدينة الفيوم، وكذلك توسعة ورصف طريق (القاهرة / الفيوم) بطول 1 كم، بداية من قرية الإعلام حتى ميدان عبد المنعم رياض بالطريق الدائري حول مدينة الفيوم، وكذا تجميل الجزيرة الوسطى للطريق، من غرس النخيل والشجيرات إلى جانب رفع كفاءة أعمال الإنارة، وإضافة أعمال البلدورات والأرصفة على جانبي الطريق.

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