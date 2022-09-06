دعت لإلغاء الملكية وتقنين الحشيش.. أسرار جديدة عن رئيسة وزراء بريطانيا ‏

كتبت: نهال أبو السعود

وصفت ليز تروس، رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة، بأنها متلونة سياسيا مع تاريخ من الآراء ‏المتغيرة، مثلما تحولت من راديكالية تطالب بإلغاء الملكية إلى حاملة علم الجناح اليميني في حزب ‏المحافظين المشكك في أوروبا.‏

وبحسب شبكة سي ان ان، انتخبت تروس لعضوية البرلمان في عام 2010 واصبحت قوة سياسية ‏تسعى لتحقيق اجندتها المستقلة.‏

ولكن بعد عقود من التحول شهدت تغيرًا هائلًا في وجهات نظرها الشخصية، سيتساءل الكثيرون عما ‏تمثله زعيمة بريطانيا الجديدة بالضبط.‏

يتساءل الكثيرون ممن راقبوها على مر السنين عما إذا كان لدى تروس، البالغة من العمر 47 عاما، أي ‏معتقدات صادقة على الإطلاق، أو ما إذا كانت تؤيد ببساطة ما هو الأكثر ملاءمة في وقته.‏

كانت هناك عضوة نشطة في حزب الديمقراطيين الليبراليين، وهو حزب معارض وسطي لطالما كان ‏معارضًا فعالًا للمحافظين في أجزاء كبيرة من إنجلترا.‏

خلال فترة عضويتها في الحزب الديمقراطي الليبرالي، دعمت تراس إلغاء الملكية وتقنين الحشيش، ‏وهي مواقف تتعارض تمامًا مع توجه التيار السائد في حزب المحافظين.‏

قال نيل فوسيت، عضو حزب الديمقراطيين الليبراليين الذي قاد حملة انتخابية مع تروس في ‏التسعينيات، لشبكة ‏CNN‏: "أعتقد بصدق أنها كانت تلعب حسب الجمهور في ذلك الوقت، سواء ‏كانت تتحدث عن إلغاء تجريم المخدرات أو إلغاء النظام الملكي". ‏

وأضاف: "أعتقد أنها شخص يلعب حسب أي جمهور تتحدث إليه، ولا أعرف حقًا ما إذا كانت تصدق ‏أي شيء تقوله، في ذلك الوقت أو الآن".‏

استمرت تروس بالتأكيد في جذب انتباه جمهورها. منذ انضمامها إلى حزب المحافظين وفوزها ‏بعضوية البرلمان، دعمت بشدة تقريبًا كل أيديولوجية يمكن تصورها. وخدمت بإخلاص في ظل 3 ‏رؤساء وزراء في العديد من المناصب الوزارية المختلفة، كان آخرها وزيرة للخارجية.‏

وعلى وجه الخصوص، دعمت البقاء في الاتحاد الأوروبي في استفتاء المملكة المتحدة في عام 2016. ‏وتدعم الآن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قائلة إن مخاوفها قبل الاستفتاء من أنه قد يتسبب ‏في "اضطراب" كانت خاطئة.‏

وكلما اقتربت أكثر من السلطة، زاد عدد البريطانيين الذين تساءلوا عن شكل رئاسة الوزراء بيد تراس. ‏

ووفقا للتقرير من المحتمل أن تبدو حكومة تروس في نهاية شبيهة بحكومة جونسون إلى حد كبير، ‏ولكن مع تركيز أكبر على خفض الضرائب، وربما اتخاذ موقف أكثر تشددًا تجاه أوروبا.‏