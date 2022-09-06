أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطوات تقديم تظلم على نتيجة الثانوية العامة دور ثان، نقدم فى التقرير التالى أبرز المعلومات لتقديم تظلم بطريقة صحيحة إلكترونيا.
ـ الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم.
ـ يمكن للطلاب الراغبين فى التظلم تقديم طلبات التظلم عبر الرابط التالى" https://tazalom.emis.gov.eg/?fbclid=IwAR2KmK-xibq_0-OI7Vm0jDnbgD2h9bmPohZd-2GiCzYguriXyRNTwuDEdVQ
ـ يمكن تقديم طلب تظلم على أكثر من مادة دراسية.
ـ يسدد الطالب مبلغ 150جنيها عن كل مادة يرغب فى التظلم عليها.
ـ يمكن السداد فى البريد المصري - فورى - وقتي - إيجي باى - سداد - ضامن - أمان -مصاري - بيي - ممكن - طلقة - موجة - خالص موبايل - أموال.
ـ بعد الدفع يلزم على الطالب الدخول للموقع واختيار المادة أو المواد التى يريد التظلم بها.
ـ متابعة الموقع بشكل شبه يومي لمعرفة موعد ومكان الاطلاع الخاص به وكذلك الإطلاع على نتيجة التظلم اليدوي.
ـ التظلمات انطلقت منذ الأحد 4 سبتمبر الجارى ولمدة سبعة أيام.
ـ يتاح التظلم للطالب الراسب في امتحان الدور الثاني والطالب الذى أدى الامتحان بالدرجة الفعلية.
ـ يتم التقدم بطلب الاطلاع وتحديد المواد المراد الاطلاع عليها وموعد ومكان الاطلاع إلكترونيًا، عبر الموقع الإلكتروني للتظلمات.
ـ سيتم إخطار الطالب بنتيجة التظلم إلكترونيًا.
ـ يتم الاطلاع على صورة ورقة الإجابة (البابل شيت)، وصورة غلاف كراسة الأسئلة، بالإضافة إلى نموذج الإجابة الخاص بكود الاختبار المدوّن على غلاف كراسة الأسئلة.
ـ ضرورة الالتزام بالحضور في الموعد المحدد للاطلاع ومن يتخلف عن ذلك الموعد ليس من حقه التقدم بطلب للاطلاع مرة أخرى.
ـ يكون الاطلاع بحضور الطالب بمفرده للمقر المحدد له للاطلاع فيه، أو مع ولي أمره.
ـ يجب إرفاق صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومي للطالب، وولي الأمر)، وممنوع اصطحاب مدرس للمادة أثناء الاطلاع.
ـ يقوم بمراجعة تظليل الإجابات الخاصة به، من خلال نموذج الإجابة المسلم له ويتم تجميع الدرجات طبقًا لتوزيع الدرجات على نموذج الإجابة.
ـ يدون الطالب ملاحظاته بالمكان المخصص لذلك بنموذج الملاحظات.
ـ في حالة تعديل درجات الطالب تُتخذ الإجراءات اللازمة لإخطار الطالب بنتيجة التضرر واسترداد رسم الاطلاع.
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