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خطوات تقديم تظلم على نتيجة الثانوية العامة "دور ثان"

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 10:07 ص
خطوات تقديم تظلم على نتيجة الثانوية العامة "دور ثان" وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطوات تقديم تظلم على نتيجة الثانوية العامة دور ثان، نقدم فى التقرير التالى أبرز المعلومات لتقديم تظلم بطريقة صحيحة إلكترونيا.
 
 
ـ الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم.
 
ـ يمكن للطلاب الراغبين فى التظلم تقديم طلبات التظلم عبر الرابط التالى" https://tazalom.emis.gov.eg/?fbclid=IwAR2KmK-xibq_0-OI7Vm0jDnbgD2h9bmPohZd-2GiCzYguriXyRNTwuDEdVQ
 
 
 
ـ يمكن تقديم طلب تظلم على أكثر من مادة دراسية.
 
ـ يسدد الطالب مبلغ 150جنيها عن كل مادة يرغب فى التظلم عليها.
 
ـ يمكن السداد فى البريد المصري - فورى - وقتي - إيجي باى - سداد - ضامن - أمان -مصاري - بيي - ممكن - طلقة - موجة - خالص موبايل - أموال.
 
 ـ بعد الدفع يلزم على الطالب الدخول للموقع واختيار المادة أو المواد التى يريد التظلم بها.
 
ـ متابعة الموقع بشكل شبه يومي لمعرفة موعد ومكان الاطلاع الخاص به وكذلك الإطلاع على نتيجة التظلم اليدوي.
 
 ـ التظلمات انطلقت منذ الأحد 4 سبتمبر الجارى ولمدة سبعة أيام.
 
ـ يتاح التظلم للطالب الراسب في امتحان الدور الثاني والطالب الذى أدى الامتحان بالدرجة الفعلية.
 
 ـ يتم التقدم بطلب الاطلاع وتحديد المواد المراد الاطلاع عليها وموعد ومكان الاطلاع إلكترونيًا، عبر الموقع الإلكتروني للتظلمات.
 
ـ  سيتم إخطار الطالب بنتيجة التظلم إلكترونيًا.
 
ـ يتم الاطلاع على صورة ورقة الإجابة (البابل شيت)، وصورة غلاف كراسة الأسئلة، بالإضافة إلى نموذج الإجابة الخاص بكود الاختبار المدوّن على غلاف كراسة الأسئلة.
 
ـ ضرورة الالتزام بالحضور في الموعد المحدد للاطلاع ومن يتخلف عن ذلك الموعد ليس من حقه التقدم بطلب للاطلاع مرة أخرى.
 
ـ يكون الاطلاع بحضور الطالب بمفرده للمقر المحدد له للاطلاع فيه، أو مع ولي أمره.
 
ـ يجب إرفاق صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومي للطالب، وولي الأمر)، وممنوع اصطحاب مدرس للمادة أثناء الاطلاع.
 
ـ يقوم بمراجعة تظليل الإجابات الخاصة به، من خلال نموذج الإجابة المسلم له ويتم تجميع الدرجات طبقًا لتوزيع الدرجات على نموذج الإجابة.
 
ـ يدون الطالب ملاحظاته بالمكان المخصص لذلك بنموذج الملاحظات.
 
ـ  في حالة تعديل درجات الطالب تُتخذ الإجراءات اللازمة لإخطار الطالب بنتيجة التضرر واسترداد رسم الاطلاع.
 
 
 
 
 

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