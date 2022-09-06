كتب محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطوات تقديم تظلم على نتيجة الثانوية العامة دور ثان، نقدم فى التقرير التالى أبرز المعلومات لتقديم تظلم بطريقة صحيحة إلكترونيا.

ـ الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم.

ـ يمكن للطلاب الراغبين فى التظلم تقديم طلبات التظلم عبر الرابط التالى" https://tazalom.emis.gov.eg/?fbclid=IwAR2KmK-xibq_0-OI7Vm0jDnbgD2h9bmPohZd-2GiCzYguriXyRNTwuDEdVQ

ـ يمكن تقديم طلب تظلم على أكثر من مادة دراسية.

ـ يسدد الطالب مبلغ 150جنيها عن كل مادة يرغب فى التظلم عليها.

ـ يمكن السداد فى البريد المصري - فورى - وقتي - إيجي باى - سداد - ضامن - أمان -مصاري - بيي - ممكن - طلقة - موجة - خالص موبايل - أموال.

ـ بعد الدفع يلزم على الطالب الدخول للموقع واختيار المادة أو المواد التى يريد التظلم بها.

ـ متابعة الموقع بشكل شبه يومي لمعرفة موعد ومكان الاطلاع الخاص به وكذلك الإطلاع على نتيجة التظلم اليدوي.

ـ التظلمات انطلقت منذ الأحد 4 سبتمبر الجارى ولمدة سبعة أيام.

ـ يتاح التظلم للطالب الراسب في امتحان الدور الثاني والطالب الذى أدى الامتحان بالدرجة الفعلية.

ـ يتم التقدم بطلب الاطلاع وتحديد المواد المراد الاطلاع عليها وموعد ومكان الاطلاع إلكترونيًا، عبر الموقع الإلكتروني للتظلمات.

ـ سيتم إخطار الطالب بنتيجة التظلم إلكترونيًا.

ـ يتم الاطلاع على صورة ورقة الإجابة (البابل شيت)، وصورة غلاف كراسة الأسئلة، بالإضافة إلى نموذج الإجابة الخاص بكود الاختبار المدوّن على غلاف كراسة الأسئلة.

ـ ضرورة الالتزام بالحضور في الموعد المحدد للاطلاع ومن يتخلف عن ذلك الموعد ليس من حقه التقدم بطلب للاطلاع مرة أخرى.

ـ يكون الاطلاع بحضور الطالب بمفرده للمقر المحدد له للاطلاع فيه، أو مع ولي أمره.

ـ يجب إرفاق صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومي للطالب، وولي الأمر)، وممنوع اصطحاب مدرس للمادة أثناء الاطلاع.

ـ يقوم بمراجعة تظليل الإجابات الخاصة به، من خلال نموذج الإجابة المسلم له ويتم تجميع الدرجات طبقًا لتوزيع الدرجات على نموذج الإجابة.

ـ يدون الطالب ملاحظاته بالمكان المخصص لذلك بنموذج الملاحظات.

ـ في حالة تعديل درجات الطالب تُتخذ الإجراءات اللازمة لإخطار الطالب بنتيجة التضرر واسترداد رسم الاطلاع.