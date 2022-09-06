حفظ التحقيقات في غرق طفلة بحمام سباحه بفيلا بأكتوبر لعدم وجود شبهة جنائية

كتب أحمد إسماعيل

قررت النيابة العامة بالجيزة، حفظ التحقيقات في واقعة غرق طفلة في حمام السباحه بفيلا بمدينة 6 أكتوبر، لعدم وجود شبهة جنائية وراء الحادث.

استمعت النيابة لأقوال والدة الطفلة الضحية، والتى ذكرت أنها تعمل في الفيلا محل الواقعة بأجر يومي، ويوم الحادث اصطحبت ابنتها الضحية معها إلى الفيلا، إلا أن ابنتها سقطت في حمام السباحة وعجزت عن السباحة، كما تعرضت هي الأخرى للسقوط، وفشلت في إنقاذ ابنتها، بينما تمكن خفير الفيلا من إنقاذها هي، وحاولا إسعاف الطفلة بنقلها إلى المستشفى إلا أنها فارقت الحياة.

كما تبين من اقوال خفير الفيلا والمقيمين بها، و تحريات المباحث الجنائية عدم وجود شبهة جنائية في الحادث.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع طفلة تعرضت للغرق بحمام سباحة فيلا بمدينة 6 أكتوبر، بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن الطفلة كانت بصحبة والدتها التي تعمل بالفيلا، وسقطا سويا بحمام السباحة، وشاهدهما الخفير المسؤل عن حراسة الفيلا، فأسرع لمساعدتهما، وتمكن من إنقاذ الأم، بينما تم نقل الطفلة إلى المستشفى في محاولة لإسعافها، إلا أنها فارقت الحياة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق والتى أمرت بما سبق.