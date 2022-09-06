جوتيريش: ينبغى منح الوفد الروسى تأشيرات دخول إلى واشنطن

كتب أحمد عرفة

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أنه ينبغي منح الوفد الروسي تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة في نيويورك، وفقا لروسيا اليوم.

قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أن هذه قضية تطرقنا إليها عدة مرات مع الجهة المضيفة الولايات المتحدة، ويعتبر الأمين العام أنه ينبغي منح التأشيرات للوفد الروسي والوفود الأخرى التي لها أعمال في الأمم المتحدة، خاصة أثناء انعقاد الجمعية العامة.

وتابعت المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: أعلم أن هذا سؤال أثاره الأمين العام عدة مرات في مكالمات هاتفية مع كبار المسؤولين الأمريكيين.