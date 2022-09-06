جمارك ميناء الغردقة البحرى تضبط بندقية خرطوش مفككة وتلسكوب وكمية من الطلقات

كتب أحمد مصطفى

تمكن رجال جمارك ميناء الغردقه البحري برئاسة صلاح السيد مدير إدارة بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى من ضبط محاولة تهريب بندقية خرطوش مفككة وتلسكوب و2 منظار وكمية من الطلقات بالمخالفة لأحكام قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنه 1954وقانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففي أثناء إجراءات إنهاء تفتيش الركاب القادمين من ميناء ضبا السعودى على العبارة القاهرة تم الاشتباه أحمد نبيل فى أحد الركاب المصريين بساحة تفتيش السيارات التريبتك .

وبالعرض علي صلاح السيد مدير الإداره قرر تكليف أحمد عبدالرحيم وبهاء الدين ربيع تحت إشراف عمرو عاطف رئيس القسم بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود بندقية خرطوش مفككة وتلسكوب يتم تركيبه على البندقيه و2 منظار و970 طلقة خرطوش مخبأة بجانب موتور السيارة التريبتك.

قرر عبدالعال نعمان ابو زيد مدير عام جمارك الغردقه إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم 6 لسنه 2022 وتحريز المضبوطات.

وقام بالتحريز لجنة من محمد عرفات ومصطفى عبدالرسول بحضور وليد زياده بالأمن الجمركى .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك والدكتور قدري هابيل رئيس الاداره المركزيه لجمارك سفاج والبحر الأحمر بتشديد الرقابه علي المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.