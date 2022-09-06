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جروسى: نضطلع بمسؤولية تاريخية وأخلاقية لمنع وقوع أى حادث نووي فى زابوريجيا

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 09:36 م
جروسى: نضطلع بمسؤولية تاريخية وأخلاقية لمنع وقوع أى حادث نووي فى زابوريجيا جروسى
كتب أحمد عرفة

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قال رافائيل جروسى، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية توصي بأن تتم إعادة توفير الطاقة بأسرع وقت لمحطة زابوريجيا.

وأضاف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، خلال كلمته بمجلس الأمن، أن الوكالة الذرية توصي أن يتم الابقاء على جميع قنوات التواصل والاتصال مع محطة زابوريجيا.

وتابع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: نضطلع بمسؤولية تاريخية وأخلاقية لمنع وقوع أي حادث نووي في محطة زابوريجيا.

وانعقدت جلسة مجلس الأمن لمناقشة وضع محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا، حيث قال أنطونى جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، إن الوضع في محطة زابوريجيا النووية بأوكرانيا خطير جدا.

 

 


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