تموين الإسكندرية تؤكد انتظام سير العمل فى مركز خدمات العجمى

الإسكندرية جاكلين منير

أصدرت مديرية التموين بالإسكندرية بيان، أكدت فيه تعرض مركز خدمات تموين حى العجمى لحادث تخريبى على يد مجهوليين تحطمت من خلاله يافطات المركز المطور والذى يعد من أكبر مراكز خدمات التموين التى أقامتها وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية لخدمة المواطنين بنطاق حى العجمى.

وأضافت المديرية فى البيان أنه قد فوجئ العاملين بالمركز اليوم بخلع يافطات المركز وتحطيمها بدون أى سبب أو مبرر سوى وقف أيادى التطوير والإصلاح الادارى التى تتبناها الدولة المصرية الحديثة بالنهوض بالخدمات المؤداه للمواطنين ورفع العناء عنهم وتطبيق سياسة التحول الرقمى ، حيث يشهد الجميع بارتقاء الخدمات التموينية التى تقدم من خلال هذه المراكز.

و قد أخذت المديرية الإجراءات القانونية اللازمة نحو هذا الاعتداء لحين الوقوف على مرتكبى الحادث التخريبى ، مؤكدة على أنه بالرغم هذا الاعتداء الصريح و الهدف منه التخريب و وقف مسيرة الدولة الحديثة إلا أن المركز مازال يعمل بكامل طاقته لأداء دوره الوطنى المنوط به .

و ناشدت المديرية المواطنين و قيادات المجتمع المدنى التصدى لأى أعمال تخريبية تهدد مسيرة الإصلاح الادارى و حثهم على الوقوف بجانب الدولة متمثلة فى مديرية التموين و التجارة الداخلية بالأسكندرية للمحافظة على المال العام و استمرار التطوير الشامل الذى تنتهجه الدولة فى كافة المصالح الحكومية