تعرف على مشروعات رصف الشوارع بسوهاج ضمن برنامج التنمية المحلية للصعيد.. صور

سوهاج محمود مقبول

تشهد محافظة سوهاج طفرة كبيرة في أعمال التطوير الخاصة بالبنية التحتية من خلال إهتمام القيادة السياسية بتطوير الطرق من خلال رصف وتمهيد الشوارع الرئيسية الفرعية من خلال خطة مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر هو برنامج حكومي مدعوم جزئياً من البنك الدولي. يهدف البرنامج إلى دفع عجلة التنمية في محافظة سوهاج والمراكز والمدن والأحياء الموجودة بها اليوم السابع يقدم أهم المعلومات حول أعمال رصف الطرق بالمحافظة تعرف عليها من خلال المعلومات التالية

1 - أعمال رصف شارع " الجلاء بحى شرق سوهاج " بتكلفة مليون و 600 ألف جنيها، ضمن خطة مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

2 - أعمال رصف شارع" البساتين "، وشارع " الخطيب " بمدينة جهينة، بطول 1.5 كيلومتر بتكلفة 3 مليون جنيه، ضمن خطة مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

3 – أعمال رصف شارع كورنيش النيل بمدينة المراغة، بتكلفة 2.3 مليون جنيه، ضمن خطة مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

4 - الإنتهاء من أعمال إعادة الرصف والتجميل، بمنطقة الحويتى بتكلفة إجمالية بلغت 3 مليون و 493 ألف جنيه، 1200 متر، وعرض 15 مترا، بداية من شارع الجرجاوية وحتى موقف الحويتي الجديد، بتكلفة بلغت 2 مليون جنيه، وتطوير ورفع كفاءة عدد 9 عمارات سكنية بالمنطقة، بتكلفة مليون جنيه وذلك ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

5 - أعمال رصف شارع الدريسة بطهطا "امتداد المحطة"، بطول 1200 مترلرصف عدد من الشوارع بمدينة طهطا، والتي تخدم أصحاب ورش ومعارض الأثاث بتكلفة إجمالية 3 مليون و600 ألف جنيه، وذلك في إطار العمل على تحسين بيئة العمل ودعم تكتل الأثاث بطهطا.

6 - أعمال بحى شرق سوهاج أعمال الرصف الشارع بدأت من مدخل كوبري أخميم مرورا بديوان عام المحافظة، ومتحف سوهاج القومي وجامعة سوهاج، حتى نادي أعضاء هيئة التدريس بمساحة 16 ألف متر مسطح، بتكلفة 4 مليون و200 ألف جنيه .الطرق بحي شرق سوهاج، وشملت أعمال الرصف بشارع " أحمد حمادي " بمدينة ناصر.

7 - أعمال رصف طريق " بنجا/ بني حرب"، بمركز ومدينة طهطا بطول 3650 متر، وبتكلفة 9 مليون جنيه، أعمال الرصف تبدأ من الطريق الأوسط الموازي للطريق السريع سوهاج / اسيوط، وتنتهي عند المنطقة الصناعية غرب طهطا.



اعمال الرصف بالشوراع ضمن برنامج التنمية المحلية (1) (1)



اعمال الرصف بالشوراع ضمن برنامج التنمية المحلية (3) (1)



اعمال الرصف بشوارع جهينة (2) (1)



اعمال الرصف بشوارع جهينة (3) (1)



اعمال الرصف بشوارع جهينة (4) (1)



رصف شارع احمد حمادي بمدينة ناصر بسوهاج (3)



رصف شارع احمد حمادي بمدينة ناصر بسوهاج (4)



رصف شارع احمد حمادي بمدينة ناصر بسوهاج (5)



رصف شارع الجلاء بحي شرق (1)



رصف شارع الكورنيش بالمراغة (2)



رصف شارع الكورنيش بالمراغة (3)



رصف شارع الكورنيش بالمراغة (5)



رصف شارع الكورنيش بالمراغة (6)



رصف شارع الكورنيش بالمراغة (8)



رصف طريق بنجا بني حرب بطهطا (1)