تصدير 10 آلاف طن بضائع متنوعه من موانئ البحر الأحمر المختلفة اليوم

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، عن تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و721 شاحنة، و100 سيارة، من خلال 8 سفن متواجدة على أرصفة موانئ البحر الأحمر.

وأكدت موانئ البحر الأحمر فى بيان لها أن شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 350 شاحنة و65 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 10000 طن بضائع، 371 شاحنة و35 سيارة، ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة أمل، بينما تغادر السفينتين الحرية 2، وبوسيدون اكسبريس، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس.

وغادرت السفينة أمل، كما استقبل ميناء نويبع اليوم السفينتين سينا وبريدج فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين سينا وبريدج، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 932 راكبا بموانئها.