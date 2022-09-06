تركيب مصعدين جديدين بمستشفى سوهاج الجامعي بتكلفة 600 ألف جنيه

سوهاج - محمود مقبول

أعلنت جامعة سوهاج أنه تم تركيب وتشغيل 2 مصعد كهربائي جديد بالمستشفى الجامعي القديم، وذلك بتكلفة إجمالية 600 ألف جنيه، في إطار حرص الجامعة علي تقديم كافة الخدمات بالمستشفى والتي تهدف إلى تيسير وتسهيل الحركة لكافة منسوبيها، وذلك بما يتوافق مع معايير الجودة الخاصة بالمنشآت الجامعية، صرح بذلك الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة.

ومن جانبه أوضح الدكتور حمدي سعد مدير المستشفى الجامعي، أن المصاعد الجديدة تخدم منسوبي أقسام جراحة القلب والصدر، الغسيل الكلوى، مناظير الباطنة ومناظير الجراحة، بالإضافة إلى قسم تحاليل الأنسجة والأورام، ومخازن المستلزمات الطبية والعيادات التخصصية.

ويذكر أن الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، افتتح وحدة الغسيل الكلوي بالمستشفى الجامعي الجديد بمدينة سوهاج الجديدة، وذلك بتوجيه ورعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والمشرف على وزارة الصحة، وقد صاحب رئيس الجامعة خلال فعاليات الافتتاح كل من الدكتور أسامة الشريف القائم بعمل عميد كلية الطب البشري، الدكتور حمدى سعد المدير التنفيذى المستشفيات الجامعية، والدكتور مصطفى هريدى مدير المستشفى الجامعى الجديد والدكتور على طه القرياتى المشرف على وحدة الغسيل الكلوى.

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق، إن الوحدة تعتبر صرح من صروح الخدمة الطبية لخدمة اهالى المحافظة والمحافظات المجاورة، وهى ضمن الوحدات العلاجية النوعية داخل المستشفى الجامعى الجديد، والتى تم وضع جدول مرحلى لافتتاحهم على مدى ٦ أسابيع بواقع إفتتاح وحدة اسبوعياً، مشيراً إلى أن الوحدة تم تجهيزها وتشغيلها لخدمة مرضى الفشل الكلوى بناءاً على توجيهات القيادة السياسية، لتخفيف آلامهم ومشقة الذهاب من و إلى المستشفى الجامعى القديم، عن طريق توفير منظومة نقل لهم من المستشفى القديم، حيث أن الوحدة مجهزة للتعامل الفورى مع إستقبال أى حالات طارئة والتدخل السريع لتوفير كافة الاحتياجات الطبية وضمان تلقى العلاج على الوجه الأكمل.



مصعد جديد بمستشفى الجامعة