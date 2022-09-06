ترقيم المقابر بحى المنتزه أول بالإسكندرية منعًا لاستغلاها.. صور

الإسكندرية - فريق المحافظات

قامت إدارة الجبانات بحي المنتزه أول بمحافظة الإسكندرية، في البدء من استلام طلبات ترميم المقابر طبقا للشروط المستوفاة، وكذلك بدأت أعمال الترقيم للمقابر بنطاق الحي.

وأعلن حي المنتزه أول برئاسة اللواء محمد عبد الله سحلول، رئيس الحي، أن إدارة الجبانات، تحت إشراف السيد الدرديري، مدير الإدارة، قامت باستقبال أصحاب المقابر من المنتفعين المتقدمين، بطلبات الترميم الخاص بهم.

وأضاف حي المنتزة أول، أنه تم استلام 15 طلب من الطلبات المستوفاة للشروط الترميم بما فيها صورة للمقبرة محل الترميم وتم التوجه لمعاينة هذه الطلبات على الطبيعة، وتحديد المنتفعين المجاورين للمقبرة محل الترميم من الجهات الأربعة حفاظًا على حقوق أصحاب المقابر، كما تم التنبيه على العاملين بالمقابر، بضرورة الالتزام بارتفاع المقبرة حيث لا يتعدى 80 سنتيمتر، وبالنسبة للجمعيات واحد متر فقط حفاظا على الشكل العام للجبانة، مع التحذير بعدم بناء أي معاضم فوق المقبرة، حيث أن هذا يؤدى إلى استغلال العاملين باالمقابر هذه المساحة وبيعها، وتتواصل الجهود الرامية لحفظ حقوق أصحاب المقابر، وعدم المساس بها.