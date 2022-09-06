تحرير 116 محضر وإزالة إدارية فى حملات بشوارع مدينة الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

شنت الأجهزة التنفيذية لمجلس مدينة الأقصر برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس المدينة، بالتنسيق مع العقيد خالد الغول مدير إدارة شرطة المرافق، حملة لرفع الإشغالات والتعديات استهدفت سوق خضار شرق السكة الحديد والمحطة والمنشيه وصلاح الدين، نجحت فى تحرير وضبط 116 محضر وإزالة إدارية فى شوارع مدينة الأقصر.

الجدير بالذكر، أنه تم تنظيم أعمال الحملة للاستجابة لشكاوى المواطنين، بشأن تكثيف الجهود وإزالة التعديات والإشغالات من الأرصفة ورفع الأحجار الموضوعة بالطريق العام أمام المحلات بطريقة عشوائية تسئ لمظهر شارع التليفزيون بدءاً من ميدان صلاح الدين وحتى اخر شارع التليفزيون مما يعيق حركة المارة.

وأسفرت الحملة عن تحرير المحاضر والمخالفات الآتية:(24 محضر إشغال، و6 محاضر باعة جائلين، و12 محضر نظافة عامة، و27 محضر مضبوطات متنوعة، و2 محضر لمقاهي، و3 محاضر لمحلات مخالفة لقرار مجلس الوزراء، وضبط 4 ميكروفون تسبب إزعاج، و42 محضر إزالات إدارية، حيث خرجت الحملات في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر لرؤساء المدن بالاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين والعمل على إيجاد حلول سريعة ووفقاً لتعليمات اللواء دكتور هشام عبد الغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر لإدارة شرطة المرافق، بضرورة المتابعة المستمرة لرفع الإشغالات والتعديات ومراجعة التزام المحلات التجارية بقانون إشغال الطرق العامة وتحقيق الانضباط العام.

وفى نفس السياق نفذت شرطة المرافق بقيادة العقيد خالد الغول حملة مكبرة لتحقيق الانضباط العام بمدينتي الأقصر والبياضية، نجحت فى تحرير 111 محضر متنوع إشغال ونظافة ومقاهي مخالفة، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء. د هشام عبد الغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، بإزالة التعديات بالطرق الرئيسية والفرعية ورفع إشغالات الباعة الجائلين بمختلف شوارع المحافظة منعاً للمظاهر العشوائية وتحقيقاً للانضباط وتكثيف الحملات اليومية.