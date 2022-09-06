اليوم السابع
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الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 07:38 م
أكرم القصاص
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تجديد حبس متهم بمضايقة فتاة فى الخليفة 15 يومًا على ذمة التحقيقات

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 07:37 م
تجديد حبس متهم بمضايقة فتاة فى الخليفة 15 يومًا على ذمة التحقيقات حبس - أرشيفية
سليم على

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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس سائق توك توك 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بمضايقة فتاة أثناء استقلالها المركبة ملكه والذهاب بها لإحدى المناطق فى الخليفة ومضايقتها ولاذ بالفرار بعدما استغاثت المجنى عليها بالماره. 
 
وكانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات. 
 
وكشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة من (إحدى الفتيات - مقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس) بأنها حال استقلالها مركبة "توك توك" بدائرة القسم.. فوجئت بقيام قائد المركبة بالتوجه لإحدى المناطق، وقيامه بمضايقتها إلا أنها قامت بالاستغاثة وتدخل على إثر ذلك أحد المارة ولاذ سائق مركبة "التوك توك "بالفرار.
 
أمكن التوصل إلى شاهد الواقعة وبسؤاله أيد ما جاء بأقوال المجنى عليها، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد مرتكب الواقعة (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر)، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال استقلاله مركبة " التوك توك " المستخدمة فى الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مضايقة فتاة

الخليفة

اخبار الحوادث

امن القاهرة



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