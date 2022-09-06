تجديد حبس المتهمين بسرقة صاحب محل فى مدينة نصر 15 يوما

اعترف 3 لصوص بالسطو على محل فى مدينة نصر لسرقته، تحت تهديد السلاح، مؤكدين أن أحدهم كان يعمل فى المحل منذ فترة وعلى دراية به وبمكان الخزينة، فقرروا سرقتها، ليقرر قاضى المعارضات تجديد حبس المتهمين 15 يوما على ذمة التحقيق.

ونجحت أجهزة الأمن في القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندى مدير أمن القاهرة، فى ضبط مرتكبى واقعة سرقة مبلغ مالى بالإكراه من داخل أحد المحال التجارية بالقاهرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة، من (مديرة محل تجارى كائن بدائرة القسم) بقيام (3) أشخاص مجهولين وبحوزة أحدهم سلاح أبيض "كتر" بالدخول إلى المحل وتهديدها وسرقة مبلغ مإلى كرهاً عنها ولإذوا بألفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير مباحث العاصمة، أمكن التوصل أن وراء ارتكاب الواقعة عامل سابق بالمحل المشار إليها بالاشتراك مع 3 آخرين- مقيمين بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات بإشراف اللواء علاء بشندى رئيس مباحث المديرية أمكن ضبط المتهمين وبحوزتهم (جزء من المبلغ المإلى المستولى عليه- سلاح أبيض "كتر")، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه باستخدام "السلاح الأبيض" المضبوط بحوزتهم، وأن المبلغ المإلى من متحصلات الواقعة ، كما أقر أحد المتهمين بأنه نظراً لسابقة عمله بمحل الواقعة، وعلمه بمكان تواجد الخزينة، اختمرت فى ذهنه فكرة الإستيلاء عليها على النحو المشار إليه فتم اتخإذ الإجراءات القانونية.