تجديد حبس المتهمة باختطاف رضيعة بسبب خلافات مع والدتها بدار السلام 15 يوما

قررت محكمة جنح دار السلام، تجديد حبس المتهة بخطف طفلة بسبب خلافات مع والدتها 15 يوما على ذمة التحقيق.

وكشفت أجهزة الأمن بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن ملابسات واقعة اختطاف طفلة بالقاهرة، وضبط مرتكبى الواقعة وإعادة الطفلة إلى أهليتها.

تلقى مركز شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة بلاغا من إحدى السيدات بخطف ابنتها – تبلغ من العمر عامين - من قبل بعض السيدات بسبب وجود خلافات مالية بينهم.

بالفحص بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث وبسؤال والدة الطفلة (مالكة محل تجارى - مقيمة بدائرة القسم) قررت بوجود خلافات مالية بينها وبين (3 سيدات) لمشاركتهن فى أعمال تجارية بالمحل ملكها، وأثناء تواجدهن بمسكن إحداهن لإنهاء الخلافات المالية وبصحبتها طفلتها اكتشفت عدم وجودها، واتهمت المشكو فى حقهن بخطفها، أمكن تحديد مرتكبة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها وبصحبتها الطفلة المختطفة، وبمواجهتها اعترفت أمام اللواء بشندى بإرتكاب الواقعة بتحريض من والدتها بسبب الخلافات المالية بين والدتها ووالدة الطفلة، كما أمكن ضبط باقى المتهمات، وإعترفن بإرتكاب الواقعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.