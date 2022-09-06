بوتين يصل ساحة تدريب سيرجيفسكى لحضور مناورات فوستوك 2022

وكالات

أفاد الكرملين بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وصل إلى ساحة تدريب سيرجيفسكي لحضور مناورات فوستوك 2022، شرقي روسيا.

وحسب موقع روسيا اليوم، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن الرئيس فلاديمير بوتين وصل ساحة تدريب سيرجيفسكي لحضور فعاليات مناورات "فوستوك 2022"، منوها بأن الرئيس سيعقد اجتماعا مع وزير الدفاع سيرجي شويجو ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف.

وسيقوم الجيش خلال فعاليات المناورات المقررة اليوم:

استخدام جميع أنواع الأسلحة، بما في ذلك صواريخ العمليات التكتيكية من مجمع إسكندر- إم.

تنفيذ عملية سيطرة على منطقة مأهولة بمشاركة قوات إنزال تكتيكي مع استخدام المدفعية وبمساندة المقاتلات الجوية الروسية لقمع أنظمة سيطرة العدو.

وانطلقت يوم الأربعاء الماضي المناورات الاستراتيجية لمراكز القيادة "الشرق 2022"(فوستوك 2022) بشرق روسيا، وفي مياه بحري اليابان وأوخوتسك، بمشاركة 50 ألف عسكري من 14 دولة، بينها الصين والهند.