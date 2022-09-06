اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 03:53 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

بهجة مجانية فى أرض الفيروز.. دليلك الكامل لشواطئ مدينة العريش (إنفوجراف)

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 03:00 ص
بهجة مجانية فى أرض الفيروز.. دليلك الكامل لشواطئ مدينة العريش (إنفوجراف) بهجة مجانية فى أرض الفيروز
شمال سيناء - محمد حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تجمع شواطئ محافظة شمال سيناء، بين الجمال والخصوصية وجميعها شواطئ عالمية تطل على البحر الأبيض المتوسط، وشواطئ  شمال سيناء جميعها مجانية ومتاح دخولها فى كل الأوقات بدون رسوم .

و"اليوم السابع"، يرصد أهم شواطئ شمال سيناء على ساحل مدينة العريش وهى:

 

شاطئ الريسة

شاطئ ابوصقل

شاطئ غرناطة

شاطئ الخلفاء 

شاطئ الايوبى 

شاطئ ظلال النخيل

شاطئ المساعيد 

وشواطئ مدن ومناطق اخرى تطل بشمال سيناء تطل على البحر المتوسط ومتاح دخولها وهى :

شاطئ مدينة الشيخ زويد 

شاطئ رمانة 

شاطئ الرواق بمدينة بئر العبد

 

 

0b86332d-19e3-4067-8063-914005569365

الوصول لهذه الشواطئ متاح بمواصلات عامة وخاصة، وبالقرب منها تنتشر مواقع تقديم خدمات من مشروبات وأطعمة على امتداد مناطق شاطئ العريش، ويقضى أهالي المدينة وزوارها الصيف على الشاطئ الذى يبدأ يومه صباحا بالهدوء ومع ساعات العصر يكثر عدد المترددين على الشاطئ حتى منتصف الليل، وأسعار الشاليهات تبدأ من 200 جنيه لليلة الواحدة .

 

ومن داخل محافظة شمال سيناء متاح الوصول لمناطق شاطئ العريش عن طريق مواصلات السرفيس العامة التى تتراوح أجرتها فى المشوار الواحد مابين 3 جنيهات إلى 8، والأجرة " التاكس" بـ 10 جنيهات للمشوار الواحد .

 

ومشهد غابات النخيل على مقربة من مياه الشاطئ من مفردات طبيعة بحر العريش حيث الشاطئ المفتوح الوحيد من نوعه الذى لاتزال غابات اشجار  شامخة على اخر مسار امواجه التى تسير من تحت ظلالها وتلامس تلال الرمال المقابلة للشاطئ .

 

واهم مناطق انتشار النخيل على طول المصيف تقع فى منطقة الريسة شرق العريش، والتى يعد ساحلها حوض نخيل  طبيعى مفتوح قام بزراعتها الأهالى قديما واصبحت تشكل لوحة من الجمال الطبيعى على الشاطئ الذى اقترب من النخيل واصبحت امواجه تلامسه  فى حركتها بينما تشارف على الشاطئ تلال رملية عالية الارتفاع .

 

ويعد الشاطئ من الشواطئ الشعبية ورغم بساطته إلا انه واجهة لزوار المحافظة  ويحظى بإهتمام الأهالى الذين يتوافدون يوميا لقضاء يومهم على الشاطئ والبعض يقضى ليله فى سهرات مفتوحة على الشاطئ تمتد حتى الصباح .

 

بدورهم وفر مقدمى الخدمات من الشباب اماكن خدمية تقدم المشروبات والمظلات والشماسى بسعر متوسط .

 

وتعد لحظات الغروب من امتع اللحظات التى يحرص زوار شاطئ البحر الأبيض المتوسط على مشاهدتها وتوثيقها وتجمع بين زرقة امواج البحر وهدوء الأمواج ونعومة الرمال على الشاطئ .

 

IMG_5397
 
IMG_5413
 
IMG_7881
 
اجواء الخيال
اجواء الخيال

 

العلم يرتفع فى الممكان
العلم يرتفع فى الممكان

 

جانب من الجلسات
جانب من الجلسات

 

جلسات على الرمل
جلسات على الرمل

 

جلسىة على الرمل (1)
جلسىة على الرمل (1)

 

جلسىة على الرمل
جلسىة على الرمل

 

على البحر (1)
على البحر (1)

 

على البحر (2)
على البحر (2)

 

على البحر
على البحر

 


شمال سيناء

شاطئ العريش

اخبار مصر

اخبار شمال سيناء

موسم الصيف

البحر المتوسط



الموضوعات المتعلقة

مهرجان "صيفك أحلى" يُعيد البهجة لشاطئ العريش.. عروض طائرات ورقية فى السماء ورقصات شعبية على الكورنيش.. الشباب يتنافسون فى إبراز مهاراتهم الرياضية.. وتكاليف الحضور مجانية وأسعار الشاليهات تبدأ من 150 جنيها لليلة

الأحد، 14 أغسطس 2022 12:00 م

رمال ناعمة وأمواج هادئة ومياه نقية.. شاطئ العريش ينتظر المصطافين.. صور

الجمعة، 22 يوليه 2022 05:00 ص

متعة الصيف تحتل ظل ألوان الأبيض والفوشيا على شاطئ العريش

الأربعاء، 20 يوليه 2022 11:12 ص

تحت ظل الألوان وعلى كراسى الخيزران السهر للصبح على شاطئ العريش

الأربعاء، 20 يوليه 2022 06:00 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة