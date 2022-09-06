بهجة مجانية فى أرض الفيروز.. دليلك الكامل لشواطئ مدينة العريش (إنفوجراف)

شمال سيناء - محمد حسين

تجمع شواطئ محافظة شمال سيناء، بين الجمال والخصوصية وجميعها شواطئ عالمية تطل على البحر الأبيض المتوسط، وشواطئ شمال سيناء جميعها مجانية ومتاح دخولها فى كل الأوقات بدون رسوم .

و"اليوم السابع"، يرصد أهم شواطئ شمال سيناء على ساحل مدينة العريش وهى:

شاطئ الريسة

شاطئ ابوصقل

شاطئ غرناطة

شاطئ الخلفاء

شاطئ الايوبى

شاطئ ظلال النخيل

شاطئ المساعيد

وشواطئ مدن ومناطق اخرى تطل بشمال سيناء تطل على البحر المتوسط ومتاح دخولها وهى :

شاطئ مدينة الشيخ زويد

شاطئ رمانة

شاطئ الرواق بمدينة بئر العبد

الوصول لهذه الشواطئ متاح بمواصلات عامة وخاصة، وبالقرب منها تنتشر مواقع تقديم خدمات من مشروبات وأطعمة على امتداد مناطق شاطئ العريش، ويقضى أهالي المدينة وزوارها الصيف على الشاطئ الذى يبدأ يومه صباحا بالهدوء ومع ساعات العصر يكثر عدد المترددين على الشاطئ حتى منتصف الليل، وأسعار الشاليهات تبدأ من 200 جنيه لليلة الواحدة .

ومن داخل محافظة شمال سيناء متاح الوصول لمناطق شاطئ العريش عن طريق مواصلات السرفيس العامة التى تتراوح أجرتها فى المشوار الواحد مابين 3 جنيهات إلى 8، والأجرة " التاكس" بـ 10 جنيهات للمشوار الواحد .

ومشهد غابات النخيل على مقربة من مياه الشاطئ من مفردات طبيعة بحر العريش حيث الشاطئ المفتوح الوحيد من نوعه الذى لاتزال غابات اشجار شامخة على اخر مسار امواجه التى تسير من تحت ظلالها وتلامس تلال الرمال المقابلة للشاطئ .

واهم مناطق انتشار النخيل على طول المصيف تقع فى منطقة الريسة شرق العريش، والتى يعد ساحلها حوض نخيل طبيعى مفتوح قام بزراعتها الأهالى قديما واصبحت تشكل لوحة من الجمال الطبيعى على الشاطئ الذى اقترب من النخيل واصبحت امواجه تلامسه فى حركتها بينما تشارف على الشاطئ تلال رملية عالية الارتفاع .

ويعد الشاطئ من الشواطئ الشعبية ورغم بساطته إلا انه واجهة لزوار المحافظة ويحظى بإهتمام الأهالى الذين يتوافدون يوميا لقضاء يومهم على الشاطئ والبعض يقضى ليله فى سهرات مفتوحة على الشاطئ تمتد حتى الصباح .

بدورهم وفر مقدمى الخدمات من الشباب اماكن خدمية تقدم المشروبات والمظلات والشماسى بسعر متوسط .

وتعد لحظات الغروب من امتع اللحظات التى يحرص زوار شاطئ البحر الأبيض المتوسط على مشاهدتها وتوثيقها وتجمع بين زرقة امواج البحر وهدوء الأمواج ونعومة الرمال على الشاطئ .



اجواء الخيال



العلم يرتفع فى الممكان



جانب من الجلسات



جلسات على الرمل



جلسىة على الرمل (1)



جلسىة على الرمل



على البحر (1)



على البحر (2)